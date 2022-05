Aνεμοστρόβιλος «χτύπησε» τη Γερμανία: Ένας νεκρός και 40 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Στον κοντινό Χελινγκάουζεν εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα καμπαναριό να έχει πέσει από τον πύργο μιας εκκλησίας, με τα απομεινάρια του να έχουν διασκορπιστεί στον περίβολο της εκκλησίας.

Η αστυνομία ανάρτησε εικόνες που δείχνουν δέντρα να έχουν πέσει ή να έχουν κοπεί στα δυο, όπως και στέγες που σάρωσαν οι άνεμοι στο Πάντερμπορν.

"Περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην καταιγίδα, τουλάχιστον 10 από αυτούς σοβαρά", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η δημοτική αστυνομία. "Μεταλλικά φύλα και άλλα υλικά μεταφέρθηκαν από τους ανέμους χιλιόμετρα μακριά. Αμέτρητες στέγες ξεκόλλησαν ή υπέστησαν ζημιές. Πολλά δέντρα παραμένουν πάνω σε κατεστραμμένα αυτοκίνητα".

Ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Μετεωρολόγοι είπαν πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκλήθηκαν από θερμές αέριες μάζες που μεταφέρθηκαν από την Αφρική σε συνδυασμό με τον σχετικά ψυχρότερο αέρα που μετακινείται από τη βόρεια Ευρώπη νοτιότερα.

🌪🚨 𝐒𝐂𝐀𝐑𝐘 video from inside the tornado that hit the city of #Paderborn, #Germany ! Listen to the distinctive roar… #Unwetter #Unwetterwarnung #tornado Credit: @meistNachtaktiv h/t @KeraunosObs pic.twitter.com/0uUuoIrjT4