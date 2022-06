Απίστευτο video: Έπεσε από σουίτα στην συναυλία του Harry Styles και επέζησε - Δείτε βίντεο

Ο 20χρονος μηχανικός είχε πάει στο event που γινόταν στο Άιμπροξ της Γλασκόβης και βρισκόταν σε μία από τις σουίτες (topbox) που υπήρχαν στο γήπεδο.

Την τραγική αυτή στιγμή που ευτυχώς δεν αποδείχθηκε μοιραία, καταγράφηκε σε video ενός άλλου fan που βρισκόταν πιο χαμηλά.

Αμέσως μετά το περιστατικό οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, με τις πιθανότητες να επιζήσει να μην είναι με το μέρος του. Κι όμως, την εκτίμηση αυτή κατάφερε να την διαψεύσει και μάλιστα πανηγυρικά.

Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς, μαθαίνοντας από την μητέρα του πως παρά το γεγονός ότι το συμβάν έγινε στις 11 Ιουνίου, βρίσκεται ήδη σπίτι του αναρρώνει.

Still in shock after @Harry_Styles concert @Ibrox. A guy fell from the tier above onto the main stand one row in front of us. No security to be seen. I had to run to main door at street level to bring help. Everyone in shock around us and so upset. Hope guy is OK.