Βίντεο: Η απίστευτη πατέντα ενός οδηγού λεωφορείου στην Κρήτη που έγινε viral

Όπως βλέπουμε σε ένα βίντεο που έγινε viral, αφού σταματήσει να παραλάβει τουρίστες από το Ελαφονήσι, τη δημοφιλή παραλία της Κρήτης, τους ξεσκονίζει, τους ξεπλένει, ακόμα και τους στεγνώνει σχολαστικά, ώστε να επιβιβαστούν χωρίς άμμο, αλάτι και υγρασία.

Έχει τοποθετήσει μάλιστα και ένα ξύλινο σκαλάκι, για να διευκολύνει την όλη διαδικασία και για εκείνους και για τον ίδιο. Αναμφίβολα, είναι τόσο προσεκτικός, ώστε προτίμησε να κάνει αυτό το έξτρα βήμα, ακόμα και κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού, για να διατηρεί το εσωτερικό του λεωφορείου καθαρό.

Το βίντεο, όπως διαβάζουμε στο Greek Reporter, που το κοινοποίησε, το τράβηξε και το δημοσίευσε ένας «έκπληκτος τουρίστας».

Δείτε το: