ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η απίστευτη πατέντα ενός οδηγού λεωφορείου στην Κρήτη που έγινε viral

 07.08.2025 - 13:39
Βίντεο: Η απίστευτη πατέντα ενός οδηγού λεωφορείου στην Κρήτη που έγινε viral

Είναι δύσκολο για τους οδηγούς λεωφορείων, ειδικά της ελληνικής επαρχίας, να οδηγούν σε κακοτράχαλους και συχνά επικίνδυνους δρόμους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των επιβατών, οι οποίοι μάλιστα πολλαπλασιάζονται στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ωστόσο ένας οδηγός από την Κρήτη βρήκε έναν τρόπο τουλάχιστον να κρατάει το όχημά του καθαρό στην περίοδο που η τουριστική κίνηση κορυφώνεται.

Όπως βλέπουμε σε ένα βίντεο που έγινε viral, αφού σταματήσει να παραλάβει τουρίστες από το Ελαφονήσι, τη δημοφιλή παραλία της Κρήτης, τους ξεσκονίζει, τους ξεπλένει, ακόμα και τους στεγνώνει σχολαστικά, ώστε να επιβιβαστούν χωρίς άμμο, αλάτι και υγρασία.

Αφού σταματήσει να παραλάβει τουρίστες από το Ελαφονήσι, τη δημοφιλή παραλία της Κρήτης, τους ξεσκονίζει, τους ξεπλένει, ακόμα και τους στεγνώνει σχολαστικά, ώστε να επιβιβαστούν χωρίς άμμο, αλάτι και υγρασία.

Έχει τοποθετήσει μάλιστα και ένα ξύλινο σκαλάκι, για να διευκολύνει την όλη διαδικασία και για εκείνους και για τον ίδιο. Αναμφίβολα, είναι τόσο προσεκτικός, ώστε προτίμησε να κάνει αυτό το έξτρα βήμα, ακόμα και κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού, για να διατηρεί το εσωτερικό του λεωφορείου καθαρό.

Το βίντεο, όπως διαβάζουμε στο Greek Reporter, που το κοινοποίησε, το τράβηξε και το δημοσίευσε ένας «έκπληκτος τουρίστας».

Δείτε το:

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Greek Reporter (@greekreporter)

