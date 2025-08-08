Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού
Το αποτέλεσμα της διερεύνησης που διεξάγει η ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ATF για την προέλευση και εξάπλωση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Επαρχία Λεμεσού θα είναι χρήσιμο ώστε να σχεδιαστούν τα επόμενα στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας για να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών και να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται, ενώ στο επόμενο στάδιο, οι αμερικανικές Αρχές θα εξετάσουν τη διαχείριση της πυρκαγιάς και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπισή της, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.