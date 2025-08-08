Τράπεζα Κύπρου: Πότε μπαίνουν σε διαπραγμάτευση 8.573 νέες μετοχές σε ΧΑΚ και Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι μετοχές είναι ισότιμες με αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί και συνοδεύονται από υποχρέωση διακράτησης για ένα έτος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η ‘Εταιρία’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 11 Αυγούστου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (εφεξής το ‘XΑ’ και το ‘ΧΑΚ’ αντίστοιχα) των 8.573 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια (οι ‘Νέες Μετοχές’) που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στις 28 Μαΐου 2025 σε τρία στελέχη της γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας (οι ‘Δικαιούχοι’), σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων ημερομηνίας 26 Μαΐου 2023 και 17 Μαΐου 2024 καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023 και 28 Μαρτίου 2024, και τις πρόνοιες του βραχυπρόθεσμου σχεδίου παροχής κινήτρων (short-term incentive plan, ‘STIP’).

Το ΧΑ στις 7 Αυγούστου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο ΧΑ. Επίσης, το Συμβούλιο του ΧΑΚ σε συνεδρία του στις 29 Ιουλίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ. Οι Νέες Μετοχές θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ στις μερίδες και τους λογαριασμούς που διατηρούν οι Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του ΧΑΚ ως Παραστατικά Δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές, και θα είναι διαπραγματεύσιμες από τις 11 Αυγούστου 2025.

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την υλοποίηση της ανωτέρω εταιρικής πράξης διαμορφώθηκε σε 440,828,633 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη.

Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας τάξης μετοχών και έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) όπως οι ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρίας. Οι Δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διατήρησης της κυριότητας των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κατοχύρωσης τους στους Δικαιούχους.