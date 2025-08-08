Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο kitasweather στο facebook, όχημα γύρω στις 14:00 το μεσημέρι τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωριό Σούνι δίπλα ακριβώς από την καμένη γη φέρνοντας στη μνήμη άσχημες εικόνες για τους κατοίκους.

Στο σημείο φαίνεται να επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει. Η φωτιά έχει κατασβηστεί.

Δείτε το βίντεο