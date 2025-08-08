Ecommbx
Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανάρτηση του πατέρα της
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανάρτηση του πατέρα της

 08.08.2025 - 14:41
Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανάρτηση του πατέρα της

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε αιφνιδιαστικά στην εφημερία του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Το μεσημέρι εκδήλωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Αρχικά επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Οι γιατροί δεν διαπίστωσαν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, λόγω της ζάλης που συνεχιζόταν, οι γιατροί την παρέπεμψαν στον Ευαγγελισμό για έλεγχο, όπου αιφνιδιαστικά κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Το αποτέλεσμα της διερεύνησης που διεξάγει η ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ATF για την προέλευση και εξάπλωση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Επαρχία Λεμεσού θα είναι χρήσιμο ώστε να σχεδιαστούν τα επόμενα στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας για να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών και να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται, ενώ στο επόμενο στάδιο, οι αμερικανικές Αρχές θα εξετάσουν τη διαχείριση της πυρκαγιάς και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπισή της, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

