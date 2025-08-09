ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μπορούσε ποτέ και σε καμία περίπτωση να δώσει το μητρώο του σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο, εξού και δεν το έχει πράξει.

«Μια τέτοια πράξη θα ήταν παράνομη. Τα μέλη μας, τα στελέχη μας είναι η δύναμη μας και ειδικά τώρα ο τόπος μας χρειάζεται ενωμένους και δυνατούς μακριά απο οποιαδήποτε προσπάθεια διχασμού και αποπροσανατολισμού. Καλούμε τα μέλη μας να συστρατευτούν δίπλα μας σε αυτή την πορεία και να μην αφήσουν καμία σκοπιμότητα να βλάψει την περήφανη μας παράταξη», πρόστίθεται.

Τέλος, τονίζεται οτι ο ΔΗΣΥ δεν είναι υπόλογος για τις πράξεις κανενός προσωπικά.