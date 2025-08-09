Ecommbx
Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»
ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

 09.08.2025 - 17:54
Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του, καθώς η κόρη του, Λένα Σαμαρά, πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" και βύθισε στη θλίψη τους οικείους της.

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το Σάββατο 9/08 μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έκανε γνωστή την επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 11/08  στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς και σημείωσε τα ιδρύματα στα οποία μπορούν να γίνουν οι καταθέσεις.

 

ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

 09.08.2025 - 17:30
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

 09.08.2025 - 18:17
Ένταλμα σύλληψης εναντίον άνδρα ηλικίας 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα φόνου 61χρονου που διενεργήθηκε χθες στο Φρέναρος.

