Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" και βύθισε στη θλίψη τους οικείους της.

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το Σάββατο 9/08 μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έκανε γνωστή την επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 11/08 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς και σημείωσε τα ιδρύματα στα οποία μπορούν να γίνουν οι καταθέσεις.