Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 22:00 απόψε έως τις 09:00 αύριο το πρωί. Η ελάχιστη θερμοκρασία κατά τις βραδινές ώρες αναμένεται στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την ίδια στιγμή αύριο Κυριακή (10/08) θα τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση από τις 11:00 έως τις 17:00. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.