Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

 09.08.2025 - 18:17
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται η Κύπρος, οδηγώντας στην έκδοση διπλής προειδοποίησης από το Τμήμα Μετεωρολογίας. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 22:00 απόψε έως τις 09:00 αύριο το πρωί. Η ελάχιστη θερμοκρασία κατά τις βραδινές ώρες αναμένεται στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες

Την ίδια στιγμή αύριο Κυριακή (10/08) θα τεθεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση από τις 11:00 έως τις 17:00. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Εικόνα

Αναλυτικά η πρόγνωση: 

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά πιθανό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Καταζητείται ο 48χρονος Μαρίνος - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή σπουδαία Κύπρια γιατρός - Δείτε φωτογραφία της
Τρόμος με τον ιό τσικουνγκούνια: Ποια συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και πόσο επικίνδυνος είναι
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

 09.08.2025 - 17:54
Επόμενο άρθρο

Δύσκολη μάχη στην Ελλάδα - Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας

 09.08.2025 - 18:40
Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

Ένταλμα σύλληψης εναντίον άνδρα ηλικίας 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα φόνου 61χρονου που διενεργήθηκε χθες στο Φρέναρος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

  •  09.08.2025 - 13:43
ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

ΔΗΣΥ: «Δεν δώσαμε το μητρώο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο» - Η έκκληση προς τα μέλη του

  •  09.08.2025 - 17:30
Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες

Κοινοτάρχης Ομόδους: Διαψεύδει την Πυροσβεστική και αποκαλύπτει από που ξεκίνησε η πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.08.2025 - 16:42
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

  •  09.08.2025 - 14:30
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποιήση για καύσωνα - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  09.08.2025 - 18:17
Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

Αντώνης Σαμαράς: Η επιθυμία για την κηδεία της κόρης του - «Αυτό ήθελε η Λένα»

  •  09.08.2025 - 17:54
Τρόμος με τον ιό τσικουνγκούνια: Ποια συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και πόσο επικίνδυνος είναι

Τρόμος με τον ιό τσικουνγκούνια: Ποια συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και πόσο επικίνδυνος είναι

  •  09.08.2025 - 14:55
Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

Φουλ επίθεση εναντίον Καρούσου από τον πρόεδρο του ΚΟΑ - Ποια η αφορμή

  •  09.08.2025 - 17:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα