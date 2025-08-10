Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜέντιουμ προειδοποιεί: Γιατί δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη που να κοιτάει το κρεβάτι σας
LIKE ONLINE

Μέντιουμ προειδοποιεί: Γιατί δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη που να κοιτάει το κρεβάτι σας

 10.08.2025 - 15:18
Μέντιουμ προειδοποιεί: Γιατί δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη που να κοιτάει το κρεβάτι σας

ata-end="428" data-start="311">Απίστευτες προειδοποιήσεις για ανεπιθύμητα πνεύματα και ανήσυχο ύπνο – Τι λένε οι ειδικοί και τι πρέπει να κάνεις

ata-end="687" data-start="502">Η Leah, γνωστή μέντιουμ και δαιμονολόγος με μεγάλο κοινό στο TikTok (@psychicleah), προειδοποιεί με σθένος για τους κινδύνους που κρύβουν οι καθρέφτες που κοιτούν το κρεβάτι μας.

ata-end="938" data-start="689">Για αιώνες, οι καθρέφτες συνοδεύονται από μυστικιστικές δοξασίες και απαγορεύσεις: μην τους σπάτε, μην επαναλαμβάνετε ονόματα μέσα σε αυτούς, μην κοιτάζεστε τα μεσάνυχτα. Πλέον, υπάρχει μια νέα ανησυχία που συνδέεται με την ενέργεια και τα πνεύματα.

Γιατί ο καθρέφτης που βλέπει το κρεβάτι σου μπορεί να φέρει ανεπιθύμητα πνεύματα

ata-end="1166" data-start="1030">Η Leah εξηγεί ότι οι καθρέφτες που αντικρίζουν το κρεβάτι λειτουργούν ως πύλη για ανεπιθύμητες οντότητες να εισχωρήσουν στον χώρο σου.

ata-end="1256" data-start="1168">«Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά: ΜΗΝ έχεις καθρέφτη που κοιτάζει το κρεβάτι σου», λέει.

ata-end="1404" data-start="1258">Αυτές οι οντότητες είναι συχνά «χαμηλής δόνησης» και «δεν είναι ευχάριστες», προκαλώντας ανήσυχο ύπνο, εφιάλτες και αίσθηση παρουσίας στο δωμάτιο.

Τα συμπτώματα που δείχνουν πως ο καθρέφτης σου φέρνει άσχημες ενέργειες

ata-end="1576" data-start="1530">Αίσθηση ότι κάποιος ή κάτι είναι στο δωμάτιο

ata-end="1576" data-start="1530">Ανεξήγητη κούραση και ανήσυχος ύπνος

 

ata-end="1620" data-start="1579">Συχνές εφιάλτες ή δυσκολία να κοιμηθείς

 

ata-end="1669" data-start="1623">Αίσθηση αρνητικής ενέργειας ή έντασης στο χώρο

ata-end="1813" data-start="1671">Ακόμα και δεύτερος χέρι καθρέφτης μπορεί να «κουβαλά» ενέργεια από προηγούμενο ιδιοκτήτη, λέει η Leah, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Πώς να προστατευτείς

 

ata-end="1995" data-start="1942">Κάνε προστατευτικές προσευχές γύρω από τον καθρέφτη

 

ata-end="2088" data-start="1998">Κάνε «κάθαρση» του καθρέφτη με φασκόμηλο (sage) – «Σε παρακαλώ, κάνε το», τονίζει η Leah

Κάλυψε τον καθρέφτη με ύφασμα, κουβέρτα ή ειδικό κάλυμμα

 

ata-end="2151" data-start="2091">Απόφυγε να τοποθετείς καθρέφτες απέναντι ή δίπλα στο κρεβάτι

ata-end="2767" data-start="2630">Αν υποφέρεις από άσχημο ύπνο ή έντονη ανησυχία στο δωμάτιο σου, ίσως η απάντηση βρίσκεται στο πώς είναι τοποθετημένοι οι καθρέφτες σου.

ata-end="2915" data-start="2769">Κάλυψέ τους, καθάρισέ τους ενεργειακά και φρόντισε να μην κοιτούν το κρεβάτι σου.

ata-end="2915" data-start="2769">ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Εικόνες ντροπής - Νεαροί μετέτρεψαν κυπριακή παραλία σε σκουπιδότοπο - Άφησαν μέχρι και φουκού
Θρήνος για τον χαμό του Περικλή Κωνσταντίνου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες
Πάτε διακοπές και δεν ξέρετε που να αφήσετε το κατοικίδιό σας; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Από τώρα οι κρατήσεις για Χριστούγεννα
Μια χώρα που δεν φωνάζει - Γιατί οι Κύπριοι δεν κατεβαίνουν στους δρόμους;
Baby boom για Κύπριο ποδοσφαιριστή: Υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί του - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το εντυπωσιακό beach look στη Μύκονο και η συνάντηση με την Κατερίνα Δαλάκα

 10.08.2025 - 15:05
Επόμενο άρθρο

Η Καληφώνη «λιώνει» για τον γιο της Ανδρομάχης - Οι αγκαλιές στο ηλιοβασίλεμα - Δείτε φωτογραφίες

 10.08.2025 - 15:29
Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Οι δράσεις όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά και την ερχόμενη βδομάδα και δεν θα επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό το έργο τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

  •  10.08.2025 - 13:00
Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου: Η κατάσταση υγείας του 61χρονου θύματος - Άφαντος ο 48χρονος καταζητούμενος

  •  10.08.2025 - 07:54
Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες

Στιγμές τρόμου για 48χρονη: Την κρατούσαν όμηρο σε ξενοδοχείο και την εξανάγκαζαν να συνευρίσκεται με πελάτες

  •  10.08.2025 - 08:00
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε επίσημο αίτημα για εκτέλεση της ποινής του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κατέθεσε επίσημο αίτημα για εκτέλεση της ποινής του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο

  •  10.08.2025 - 08:53
Αδελφή Σολωμού: «Η θυσία δεν ζητά εκδίκηση αλλά ζητά δικαίωση, ελευθερία και ιστορική μνήμη»

Αδελφή Σολωμού: «Η θυσία δεν ζητά εκδίκηση αλλά ζητά δικαίωση, ελευθερία και ιστορική μνήμη»

  •  10.08.2025 - 13:19
Stop σε εργοτάξια και delivery λόγω καύσωνα - Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Stop σε εργοτάξια και delivery λόγω καύσωνα - Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

  •  10.08.2025 - 11:25
Συγκινεί η κόρη του Τ. Ισαάκ: «Ζούμε σε μια κατάσταση που δημιούργησαν οι δολοφόνοι γιατί ξεχάσαμε ποιοι πλήρωσαν με αίμα»

Συγκινεί η κόρη του Τ. Ισαάκ: «Ζούμε σε μια κατάσταση που δημιούργησαν οι δολοφόνοι γιατί ξεχάσαμε ποιοι πλήρωσαν με αίμα»

  •  10.08.2025 - 09:59
VIDEO: Εικόνες ντροπής - Νεαροί μετέτρεψαν κυπριακή παραλία σε σκουπιδότοπο - Άφησαν μέχρι και φουκού

VIDEO: Εικόνες ντροπής - Νεαροί μετέτρεψαν κυπριακή παραλία σε σκουπιδότοπο - Άφησαν μέχρι και φουκού

  •  10.08.2025 - 09:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα