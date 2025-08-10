Μέντιουμ προειδοποιεί: Γιατί δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη που να κοιτάει το κρεβάτι σας

Γιατί ο καθρέφτης που βλέπει το κρεβάτι σου μπορεί να φέρει ανεπιθύμητα πνεύματα

Η Leah, γνωστή μέντιουμ και δαιμονολόγος με μεγάλο κοινό στο TikTok (@psychicleah), Για αιώνες, οι καθρέφτες συνοδεύονται από μυστικιστικές δοξασίες και απαγορεύσεις: μην τους σπάτε, μην επαναλαμβάνετε ονόματα μέσα σε αυτούς, μην κοιτάζεστε τα μεσάνυχτα. Πλέον, υπάρχει μια νέα ανησυχία που συνδέεται με την ενέργεια και τα πνεύματα. Η Leah εξηγεί ότι οι καθρέφτες που αντικρίζουν το κρεβάτι λειτουργούν ως πύλη για ανεπιθύμητες οντότητες να εισχωρήσουν στον χώρο σου. «Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά: λέει. Αυτές οι οντότητες είναι συχνά «χαμηλής δόνησης» και «δεν είναι ευχάριστες», προκαλώντας ανήσυχο ύπνο, εφιάλτες και αίσθηση παρουσίας στο δωμάτιο.

Τα συμπτώματα που δείχνουν πως ο καθρέφτης σου φέρνει άσχημες ενέργειες

Αίσθηση ότι κάποιος ή κάτι είναι στο δωμάτιο Ανεξήγητη κούραση και ανήσυχος ύπνος

ata-end="1620" data-start="1579">Συχνές εφιάλτες ή δυσκολία να κοιμηθείς

Πώς να προστατευτείς

Αίσθηση αρνητικής ενέργειας ή έντασης στο χώρο Ακόμα και δεύτερος χέρι καθρέφτης μπορεί να «κουβαλά» ενέργεια από προηγούμενο ιδιοκτήτη, λέει η Leah, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Κάνε προστατευτικές προσευχές γύρω από τον καθρέφτη

Κάλυψε τον καθρέφτη με ύφασμα, κουβέρτα ή ειδικό κάλυμμα

ata-end="2088" data-start="1998">Κάνε «κάθαρση» του καθρέφτη με φασκόμηλο (sage) – «Σε παρακαλώ, κάνε το», τονίζει η Leah

Απόφυγε να τοποθετείς καθρέφτες απέναντι ή δίπλα στο κρεβάτι Αν υποφέρεις από άσχημο ύπνο ή έντονη ανησυχία στο δωμάτιο σου, ίσως η απάντηση βρίσκεται στο πώς είναι τοποθετημένοι οι καθρέφτες σου. Κάλυψέ τους, καθάρισέ τους ενεργειακά και φρόντισε να μην κοιτούν το κρεβάτι σου.