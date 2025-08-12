Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήLiz Lin Ruoyu: Πέθανε στα 36 της η γνωστή influencer από την Ταΐβάν - «Άφησες μόνο ομορφιά και αγάπη...»
ΔΙΕΘΝΗ

Liz Lin Ruoyu: Πέθανε στα 36 της η γνωστή influencer από την Ταΐβάν - «Άφησες μόνο ομορφιά και αγάπη...»

 12.08.2025 - 15:28
Liz Lin Ruoyu: Πέθανε στα 36 της η γνωστή influencer από την Ταΐβάν - «Άφησες μόνο ομορφιά και αγάπη...»

Η δημοφιλής influencer ομορφιάς Liz Lin Ruoyu, η οποία είχε περισσότερους από 144.000 ακολούθους στο Instagram, πέθανε σε ηλικία 36 ετών. Ο θάνατος της Ταϊβανέζας δημιουργού περιεχομένου ανακοινώθηκε από τον σύζυγό της την Κυριακή, ο οποίος μοιράστηκε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Liz ήταν πάντα ένα κορίτσι με χαμόγελο, καλοσύνη και αγάπη», έγραψε στο Instagram. «Παρόλο που η Liz έφυγε ήσυχα, η ομορφιά και η αγάπη που άφησε πίσω της θα είναι πάντα μαζί μας».

Παρά το γεγονός ότι μοιράζεται περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2012, η Ruoyu δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό της ως «influencer», σύμφωνα με τον σύζυγό της. «Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δεν έβλεπε ποτέ τον εαυτό της ως διασημότητα, αλλά «ως φίλη όλων», έγραψε. «Πάντα προσπαθούσε όσο καλύτερα μπορούσε να απαντά σε κάθε μήνυμα μόνο και μόνο επειδή πραγματικά νοιαζόταν και εκτιμούσε πραγματικά όλους όσοι την υποστήριζαν».

l.jpg

«Ήταν πάντα περίεργη για νέα πράγματα, ειδικά για τα μικρά ζώα, με άπειρη ευγένεια και φροντίδα», συνέχισε.«Είχε πάντα ένα μοναδικό και συναρπαστικό γούστο και ήταν πάντα ικανή να χρησιμοποιεί το όραμα και τη δημιουργικότητά της για να προσθέτει ομορφιά και έμπνευση στον κόσμο».

Οι φίλοι και οι θαυμαστές της έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτίσουν φόρο τιμής, με τη δημιουργό περιεχομένου ομορφιάς Nancy Tsai να μοιράζεται μια σειρά από φωτογραφίες τους από τη 15χρονη φιλίας τους.

«Έχουμε τόσες πολλές αναμνήσεις μαζί που αξίζει να χαμογελάσουμε», έγραψε στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη, το Λος Άντζελες και το Τόκιο. «Στο επόμενο μέρος του ταξιδιού, να συνεχίσεις να χαμογελάς από καρδιάς. Σ' αγαπώ πάντα».

Εν τω μεταξύ, η συχνή συνεργάτιδα της Ruoyu, Hannah Yang, πρόσθεσε: «Μου λείπεις ακόμα τόσο πολύ». Η σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιραζόταν συχνά συμβουλές και τρικ ομορφιάς με τους πιστούς θαυμαστές της. Η πιο πρόσφατη ανάρτησή της ήταν στις 3 Ιουνίου, όπου δοκιμάζει διάφορα γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για ψώνια.

 

Η influencer συχνά αλληλεπιδρούσε απευθείας με τους ακολούθους της στην ενότητα σχολίων και ήταν γνωστό ότι είχε χτίσει μια στενή σχέση με τους θαυμαστές της. Εκτός από την εργασία της ως γκουρού ομορφιάς, η Ruoyu είχε επίσης ξεκινήσει πρόσφατα μια μουσική καριέρα. Η επίδοξη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το πρώτο της single, με τίτλο «Mist», το 2022.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για γυναίκα στη Λευκωσία: Πτερύγιο ανεμιστήρα εκσφενδονίστηκε στο πρόσωπο της - Τι διερευνάται
VIDEO: Ξέφρενο γλέντι σε δρόμο στις Φοινικούδες - Κατέβαζαν μέχρι και οδηγούς για να χορέψουν
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αχιλλέως - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες
Συνέδεσαν Κύπριο τράπερ με κύκλωμα ναρκωτικών στην Ελλάδα – Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύο συμπεριφορές που αποδεικνύουν ότι έχετε εγκαταλείψει τον εαυτό σας - Τι να κάνετε

 12.08.2025 - 15:10
Επόμενο άρθρο

Άγρια δολοφονία 35χρονης στις Φιλιππίνες: Την έδεσαν χειροπόδαρα και την έριξαν με βάρη στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

 12.08.2025 - 15:30
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη», χαρακτήρισε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και την φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Καταδικαστέα και απαράδεκτη η παρουσία Βρετανού βουλευτή στα κατεχόμενα»

  •  12.08.2025 - 15:02
Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ - Συνεχίζεται την Πέμπτη το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ - Συνεχίζεται την Πέμπτη το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα

  •  12.08.2025 - 13:52
Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

Μελετήθηκε από Αστυνομία η έκθεση για ΤΑΚΑΤΑ – Σε επαφή με Νομική Υπηρεσία για τα επόμενα βήματα

  •  12.08.2025 - 13:30
Φοιτητική χορηγία: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Σε πόσους καταβλήθηκε - Όλες οι πληροφορίες

Φοιτητική χορηγία: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Σε πόσους καταβλήθηκε - Όλες οι πληροφορίες

  •  12.08.2025 - 15:44
Επάρκεια ρεύματος: Οριακές οι δυνατότητες - Προειδοποιεί για ενδεχόμενες περικοπές ο ΔΣΜΚ

Επάρκεια ρεύματος: Οριακές οι δυνατότητες - Προειδοποιεί για ενδεχόμενες περικοπές ο ΔΣΜΚ

  •  12.08.2025 - 15:58
Στα ύψη ο υδράργυρος - Έρχεται κόκκινη προειδοποίηση, τι θα ισχύει για Δεκαπενταύγουστο

Στα ύψη ο υδράργυρος - Έρχεται κόκκινη προειδοποίηση, τι θα ισχύει για Δεκαπενταύγουστο

  •  12.08.2025 - 16:17
Εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - «Δεν απουσιάζει από τη δομή λόγω bullying»

Εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - «Δεν απουσιάζει από τη δομή λόγω bullying»

  •  12.08.2025 - 14:58
VIDEO: Ξέφρενο γλέντι σε δρόμο στις Φοινικούδες - Κατέβαζαν μέχρι και οδηγούς για να χορέψουν

VIDEO: Ξέφρενο γλέντι σε δρόμο στις Φοινικούδες - Κατέβαζαν μέχρι και οδηγούς για να χορέψουν

  •  12.08.2025 - 14:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα