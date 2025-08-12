Liz Lin Ruoyu: Πέθανε στα 36 της η γνωστή influencer από την Ταΐβάν - «Άφησες μόνο ομορφιά και αγάπη...»

«Η Liz ήταν πάντα ένα κορίτσι με χαμόγελο, καλοσύνη και αγάπη», έγραψε στο Instagram. «Παρόλο που η Liz έφυγε ήσυχα, η ομορφιά και η αγάπη που άφησε πίσω της θα είναι πάντα μαζί μας».

Παρά το γεγονός ότι μοιράζεται περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2012, η Ruoyu δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό της ως «influencer», σύμφωνα με τον σύζυγό της. «Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δεν έβλεπε ποτέ τον εαυτό της ως διασημότητα, αλλά «ως φίλη όλων», έγραψε. «Πάντα προσπαθούσε όσο καλύτερα μπορούσε να απαντά σε κάθε μήνυμα μόνο και μόνο επειδή πραγματικά νοιαζόταν και εκτιμούσε πραγματικά όλους όσοι την υποστήριζαν».

«Ήταν πάντα περίεργη για νέα πράγματα, ειδικά για τα μικρά ζώα, με άπειρη ευγένεια και φροντίδα», συνέχισε.«Είχε πάντα ένα μοναδικό και συναρπαστικό γούστο και ήταν πάντα ικανή να χρησιμοποιεί το όραμα και τη δημιουργικότητά της για να προσθέτει ομορφιά και έμπνευση στον κόσμο».

Οι φίλοι και οι θαυμαστές της έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτίσουν φόρο τιμής, με τη δημιουργό περιεχομένου ομορφιάς Nancy Tsai να μοιράζεται μια σειρά από φωτογραφίες τους από τη 15χρονη φιλίας τους.

«Έχουμε τόσες πολλές αναμνήσεις μαζί που αξίζει να χαμογελάσουμε», έγραψε στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη, το Λος Άντζελες και το Τόκιο. «Στο επόμενο μέρος του ταξιδιού, να συνεχίσεις να χαμογελάς από καρδιάς. Σ' αγαπώ πάντα».

Εν τω μεταξύ, η συχνή συνεργάτιδα της Ruoyu, Hannah Yang, πρόσθεσε: «Μου λείπεις ακόμα τόσο πολύ». Η σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιραζόταν συχνά συμβουλές και τρικ ομορφιάς με τους πιστούς θαυμαστές της. Η πιο πρόσφατη ανάρτησή της ήταν στις 3 Ιουνίου, όπου δοκιμάζει διάφορα γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για ψώνια.

Η influencer συχνά αλληλεπιδρούσε απευθείας με τους ακολούθους της στην ενότητα σχολίων και ήταν γνωστό ότι είχε χτίσει μια στενή σχέση με τους θαυμαστές της. Εκτός από την εργασία της ως γκουρού ομορφιάς, η Ruoyu είχε επίσης ξεκινήσει πρόσφατα μια μουσική καριέρα. Η επίδοξη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το πρώτο της single, με τίτλο «Mist», το 2022.