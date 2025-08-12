Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Άγρια δολοφονία 35χρονης στις Φιλιππίνες: Την έδεσαν χειροπόδαρα και την έριξαν με βάρη στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

 12.08.2025 - 15:30
Άγρια δολοφονία 35χρονης στις Φιλιππίνες: Την έδεσαν χειροπόδαρα και την έριξαν με βάρη στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό θάνατο μετά την απαγωγή της βρήκε η 35χρονη πρώην βασίλισσα ομορφιάς στις Φιλιππίνες, Ακέν Αραντάζα, η οποία βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα με το κεφάλι της καλυμμένο με πανί, τα χέρια και τα πόδια της δεμένα και βάρη για να πάει στον πάτο.

Η σορός της Αραντάζα που είχε κερδίσει εθνικό διαγωνισμό ομορφιάς στις Φιλιππίνες, βρέθηκε από ψαράδες σε κατάσταση αποσύνθεσης στις 4 Αυγούστου με την ίδια να έχει πέσει θύμα απαγωγής στις 31 Ιουλίου ενώ ψώνιζε στην πόλη Ορμόκ.
 
Άγρια δολοφονία 35χρονης στις Φιλιππίνες: Την απήγαγαν, της κάλυψαν το κεφάλι, την έδεσαν χειροπόδαρα και την έριξαν με βάρη στη θάλασσα

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σορός της 34χρονης βρέθηκε γυμνή, φιμωμένη και με δεμένα τα μάτια. Τα πόδια και τα χέρια της ήταν δεμένα και ένα λουκέτο ποδηλάτου ήταν δεμένο γύρω από το λαιμό της. Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν ότι το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με μαύρο ύφασμα και τυλιγμένο με κολλητική ταινία ενώ στο σώμα της ήταν δεμένοι δύο σάκοι για να στείλουν το άψυχο κορμί της στον βυθό.
 
Αν και η Αραντάζα είχε απαχθεί από τις 3 Ιουλίου, η απαγωγή της καταγγέλθηκε από συγγενείς της την ίδια μέρα που βρέθηκε το πτώμα της με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι η 34χρονη θα μπορούσε να είχε σωθεί αν η καταγγελία για εξαφάνιση είχε γίνει νωρίτερα.
Άγρια δολοφονία 35χρονης στις Φιλιππίνες: Την απήγαγαν, της κάλυψαν το κεφάλι, την έδεσαν χειροπόδαρα και την έριξαν με βάρη στη θάλασσα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη στιγμή που η 34χρονη απήχθη από ένα κατάστημα ενώ αγόραζε τρόφιμα. Σύμφωνα με τα πλάνα, την πλησίασε ένα μαύρο Toyota Wigo από το οποίο βγήκαν τρεις άνδρες που την έβαλαν στο όχημα με τη βία.

Η οικογένεια της Αραντάζα επιβεβαίωσε την ταυτότητά της από τα τατουάζ στην πλάτη της.

Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να εντοπίσει τους υπόπτους και να διερευνήσει το κίνητρο για αυτό που φαίνεται να είναι μια στοχευμένη και «προμελετημένη επίθεση».
Άγρια δολοφονία 35χρονης στις Φιλιππίνες: Την απήγαγαν, της κάλυψαν το κεφάλι, την έδεσαν χειροπόδαρα και την έριξαν με βάρη στη θάλασσα

Η αδελφή του μοντέλου, Πατρίσια, είπε στους αστυνομικούς ότι το πρωί της απαγωγής της η Αραντάζα είχε μιλήσει με έναν άνδρα ονόματι Πάι-απ Ντρίλον.

Τοπικά μέσα υπενθύμισαν, τέλος, ότι ο 30χρονος αδελφός της Αραντάζα, Έρος, είχε σκοτωθεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά των ναρκωτικών το 2024.
 
ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Liz Lin Ruoyu: Πέθανε στα 36 της η γνωστή influencer από την Ταΐβάν - «Άφησες μόνο ομορφιά και αγάπη...»

 12.08.2025 - 15:28
Φοιτητική χορηγία: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Σε πόσους καταβλήθηκε - Όλες οι πληροφορίες

 12.08.2025 - 15:44
