ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη αστική αναβάθμιση στη Λάρνακα – Έρχονται λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδρομοι €20 εκατομμυρίων

 13.08.2025 - 16:45
Μεγάλη αστική αναβάθμιση στη Λάρνακα – Έρχονται λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδρομοι €20 εκατομμυρίων

Υπεγράφη την Τετάρτη στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Συμβόλαιο «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας - Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων Αρ. Διαγωνισμού:ΚΠΣ/13/2024/Ε(Α) με κόστος κατασκευής πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ. 

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριος Ελευθερίου, και εκ μέρους της εταιρείας Araco Construction Cy Ltd, ο Μohammed Rokaya».

Το έργο αφορά «στην προώθηση των Δημόσιων Μεταφορών και ανάπτυξη της πολυτροπικότητας στη συγκοινωνιακή διασύνδεση των τοπικών πυρήνων των Δήμων της πόλης της Λάρνακας μέσω της αναδιαμόρφωσης των κύριων αξόνων της πόλης της Λάρνακας, στους άξονες προτεραιότητας του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), στοχεύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στη μεγιστοποίηση της κινητικότητας, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας».

Μεταξύ άλλων οι εργασίες του έργου συμπεριλαμβάνουν, εργασίες απόξεσης (φρεζαρίσματος) και ανακατασκευής της επιφανειακής στρώσης του οδοστρώματος και δημιουργίας λεωφορειολωρίδων συμπεριλαμβανομένων υποδομών στάσεων λεωφορείων, εργασίες κατασκευής ποδηλατολωρίδων και ποδηλατικών υποδομών. Ακόμα περιλαμβάνουν εργασίες δημιουργίας παρόδιων θέσεων στάθμευσης, κατασκευής και ανακατασκευής πεζοδρομίων, εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενων διαβάσεων για πεζούς και ποδηλάτες, φωτοελεγχόμενων διαβάσεων τύπου Pelican, διαβάσεων πεζών τύπου «Ζebra».

Ακόμα το έργο περιλαμβάνει «εργασίες τοποθέτησης νέων και/ή αναβάθμισης υφιστάμενων φώτων τροχαίας, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης συμπεριλαμβανομένων πληροφοριακών/ κατευθυντήριων πινακίδων, καθώς και συνοδές εργασίες υποδομής και αποστράγγισης χώρων πρασίνου, υποδομής και συνδέσεων δικτύων οδικού φωτισμού, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, ύδρευσης και υποδομών άρδευσης ως αναλυτικά περιγράφεται στο Συμβόλαιο».

Σημειώνεται ότι «στις οδούς που ενσωματώνονται ποδηλατολωρίδες, αποδίδεται χώρος στους ποδηλάτες επί του οδοστρώματος, με την κατάλληλη οριζόντια και καθετή σήμανση, οριοθετημένος τόσο με διακριτή έγχρωμη επιφάνεια άλλα και με  υλοποίηση μέσων φυσικών διαχωρισμού (κράσπεδα, εύκαμπτα πασσαλάκια, κλπ.) ενώ σε αριθμό οδών συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ποδηλατικής υποδομής επί του πεζοδρομίου».

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού «έγινε με ανοικτή διαδικασία και κατακυρώθηκε στην Εταιρεία Araco Construction Cy Ltd, έναντι ποσού €18.343.026,30 πλέον Φ.Π.Α.  Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2027 με διάρκεια κατασκευής 16 μήνες».

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς πόρους.

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

