ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσε με το όχημά του σε προθήκη καφεστιατορίου 53χρονος: Παραδέχθηκε ενοχή - Η ποινή στις 15 Σεπτεμβρίου

 13.08.2025 - 17:02
Παραδέχθηκε τις εναντίον του κατηγορίες άνδρας ηλικίας 53 ετών, ο οποίος κτύπησε στις 12 Αυγούστου με το όχημα του σε προθήκη καφεστιατορίου στην Καλαβασό και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή, με το Δικαστήριο, σύμφωνα με την Αστυνομία, να ορίζει την 15η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία για ανάγνωση γεγονότων και επιβολή ποινής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία σήμερα καταχωρήθηκε εναντίον του 53χρονου υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Ο άνδρας παραδέχθηκε τις κατηγορίες εναντίον του, δηλαδή αμελή οδήγηση, εγκατάλειψη δυστυχήματος, άρνηση παροχής προκαταρτικής εξέτασης αλκοτέστ, οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος ενώ αυτό ήταν ακινητοποιημένο και οδήγηση οχήματος χωρίς ασφάλεια.

Το Δικαστήριο όρισε την 15η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία για ανάγνωση γεγονότων και επιβολή ποινής. Ταυτόχρονα διέταξε όπως ο 53χρονος υπογράψει εγγύηση χρηματικού ύψους 5 χιλιάδων ευρώ και του στέρησε την άδεια οδήγησης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία «γύρω στις 16.30 την Τρίτη 12 Αυγούστου, ενώ Ε/κ ηλικίας 53 ετών, οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο παρά τον κυκλικό κόμβο Καλαβασού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να κτυπήσει σε προθήκη καφεστιατορίου στην οποία προκάλεσε ελαφρές ζημιές».

Στη συνέχεια ο 53χρονος «εγκατέλειψε το μέρος για να εντοπιστεί αμέσως μετά από την Αστυνομία στο λιμανάκι Ζυγίου. Ο άνδρας μύριζε αλκοόλ, ωστόσο όταν κλήθηκε να δώσει δείγμα για προκαταρτικό άλκοτεστ, αρνήθηκε και συνελήφθη».

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

