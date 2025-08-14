Ανάσα δροσιάς από τα mall τον Δεκαπενταύγουστο – Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά και ποια εμπορικά κέντρα θα κλείσουν την αργία

Στο Mall of Egkomi τον Δεκαπενταύγουστο, τα καταστήματα και η υπεραγορά Σκλαβενίτης θα παραμείνουν κλειστά. Οι καφετέριες, τα εστιατόρια και το arcade στο Mall of Engomi θα είναι ανοιχτά κανονικά!

To Nicosia Mall ενημερώνει ότι την Παρασκευή 15 Αυγούστου θα είναι κλειστό!

Το The Mall of Cyprus στη Λευκωσία ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 15 Αυγούστου θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα και η υπεραγορά, ενώ θα είναι ανοιχτά οι καφετέριες, τα εστιατόρια και ο χώρος παιχνιδιών (arcade) για να απολαύσουν οι επισκέπτες φαγητό και διασκέδαση.

To Metropolis Mall στη Λάρνακα, ανακοίνωσε ότι για τις 15 Αυγούστου τα καταστήματά του, η υπεραγορά, και το πλυντήριο αυτοκινήτων θα είναι κλειστά. Τα εστιατόρια, οι καφετέριες, και το Players Arians Arcade θα παραμείνουν ανοιχτά!

Τον Δεκαπενταύγουστο, στο My Mall Limassol τα καταστήματα λιανικής και παροχής υπηρεσιών θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο τα εστιατόρια και οι καφετέριες θα λειτουργούν κανονικά.

Το ίδιο ισχύει και για το Kings Avenue Mall της Πάφου, τηρώντας το ωράριο των αργιών.

Με πληροφορίες από checkinCyprus