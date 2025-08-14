Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ' αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Οκτώβρη από 35€ με επιστροφή

 14.08.2025 - 08:26
Σ' αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair για Οκτώβρη από 35€ με επιστροφή

Αν είσαι λάτρης των ταξιδιών, τότε αυτό το άρθρο σε ενδιαφέρει.

Κάθε μήνας είναι ευκαιρία για νέες εμπειρίες, νέες περιπέτειες και νέα ταξίδια για να γνωρίσεις τον κόσμο.

Ευκαιρία να προγραμματίσεις ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη! Στο site της Ryanair μπορείς να βρείς για τον Οκτώβριο ναύλους από 30€ από Θεσσαλονίκη, 30€ από Αθήνα, 42€ από Χανιά, 48€ από Ηράκλειο και 35€ από Πάφο με επιστροφή!

Οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν επίσημη προσφορά της εταιρίας, αλλά ναύλους που μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του low fare calendar. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου (14 Αυγούστου). Να θυμάστε επίσης ότι οι ναύλοι αυτοί ισχύουν για συγκεκριμένες πτήσεις κι όχι για όλες τις πτήσεις αυτών των προορισμών.

Δείτε παρακάτω τους προορισμούς από Πάφο:

 

 

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.

Στο βασικό ναύλο της Ryanair περιλαμβάνεται μόνο τσάντα πλάτης.

 

 

*Με πληροφορίες και από voyagingtheworld.com

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Καύσωνας και μπλακ άουτ: Η ενεργειακή κρίση που εκθέτει το κράτος της «ανεπάρκειας»

Καύσωνας και μπλακ άουτ: Η ενεργειακή κρίση που εκθέτει το κράτος της «ανεπάρκειας»

Με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς, η Κύπρος βυθίζεται ξανά σε διακοπές ρεύματος, αποκαλύπτοντας την βαθιά ενεργειακή κρίση και την πολιτική ανεπάρκεια που την συνοδεύει. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για επάρκεια, οι πολίτες βιώνουν το σκοτάδι και τους φουσκωμένους λογαριασμούς.

