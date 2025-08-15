Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΕντοπίστηκε παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob σε Τουρκοκύπριο – Ζητούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας
ΥΓΕΙΑ

Εντοπίστηκε παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob σε Τουρκοκύπριο – Ζητούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας

 15.08.2025 - 14:21
Εντοπίστηκε παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob σε Τουρκοκύπριο – Ζητούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας

Ανιχνεύτηκε παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob (vCJD - Νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ) σε έναν Τουρκοκύπριο, «στην ε/κ πλευρά», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα με τους Τ/κ κτηνιάτρους να ζητούν μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο τ/κ κτηνιατρικός σύλλογος και η τ/κ κτηνιατρική ένωση με κοινή ανακοίνωση αναφέρονται σε ανάγκη επανεξέτασης των μέτρων υγιεινής, βιοασφάλειας και δημόσιας υγείας στην αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην κοινή τους ανακοίνωση οι δυο κτηνιατρικές οργανώσεις αναφέρουν ότι οι ασθένειες που οφείλονται σε πρίον (ΣΣ: prion στ’ αγγλικά, μια πρωτεΐνη) περιλαμβάνουν τη νόσο Creutzfeldt-Jakob (CJD) και την] σπογγώδη] εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (BSE) ή «νόσος των τρελών αγελάδων, τη τρομώδη νόσο στα αιγοπρόβατα. Αυτές οι ασθένειες βασίζονται στη δομική διάσπαση των πρωτεϊνών και οδηγούν σε μη αναστρέψιμη εκφύλιση του εγκεφάλου, προστίθεται. Η τρομώδης νόσος είναι ιδιαίτερα γνωστή για τη μεταδοτικότητά της και τη μακρά περίοδο επώασης, που της επιτρέπει να εξαπλώνεται απαρατήρητη μέσα στα κοπάδια για χρόνια, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς προβάτων και αιγών, όπως σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι στην ε/κ πλευρά εφαρμόζονται προγράμματα εξάλειψης και επιτήρησης κατά της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και της τρομώδους νόσου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τα βοοειδή που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου υποβάλλονται σε εξετάσεις για πρίον μετά τη σφαγή και απαγορεύεται η είσοδος ορισμένων ιστών στην τροφική αλυσίδα. Διεξάγονται δοκιμές γενετικής αντοχής για την αντιμετώπιση της τρομώδους νόσου, τα ζώα υψηλού κινδύνου απομακρύνονται από τα κοπάδια και εφαρμόζονται μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις».

Στα κατεχόμενα, σημειώνεται, δεν υπάρχει ούτε «εθνικό πρόγραμμα» προληπτικού ελέγχου ούτε σχέδιο προληπτικής δράσης κατά αυτών των ασθενειών και οι οργανώσεις θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί κίνδυνο για τον κτηνοτροφικό τομέα και τη δημόσια υγεία.

Γι’ αυτό και συνιστούν ως μέτρα, κλείσιμο μη αδειοδοτημένων και μη ρυθμιζόμενων σφαγείων και συμμόρφωση των υφιστάμενων σφαγείων με την υγιεινή και τους κανονισμούς, πρόληψη της εισόδου οργάνων που διατρέχουν κίνδυνο για ασθένειες πρίον στην τροφική αλυσίδα στα σφαγεία και ασφαλής απόρριψή τους, έναρξη τακτικής επιτήρησης και εργαστηριακών δοκιμών για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια βοοειδών και τρομώδη νόσο.

Επίσης, εισηγούνται εντοπισμό και παραγωγή γενετικά ανθεκτικών σειρών στην τρομώδη νόσο σε μικρά μηρυκαστικά και διάδοσή τους στους παραγωγούς καθώς και αύξηση της οικονομικής και προσωπικής ικανότητας του «κτηνιατρικού τμήματος». Πρόσφατες ασθένειες όπως ο καταρροϊκός πυρετός και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχουν αποκαλύψει την ανεπάρκεια της δομής του εν λόγω «τμήματος», προστίθεται.

Οι δύο κτηνιατρικές οργανώσεις αναφέρουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας του κοινού και περιορισμού της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από εγγεγραμμένα και κτηνιατρικά ελεγμένα σφαγεία. Τονίζεται δε ότι η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και ο κίνδυνος μπορεί να ελεγχθεί με την αποτροπή της εισόδου ιστών υψηλού κινδύνου στην τροφική αλυσίδα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση
Πήγε στη δουλειά να συναντήσει συνάδελφό του και τον μαχαίρωσε.... Μετά παραδόθηκε στην Αστυνομία - Λεπτομέρειες
Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα
Θες να πάρεις το σκυλάκι σου για μπάνιο; Αυτές είναι οι dog-friendly παραλίες στην Κύπρο – Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
Σ’ αρέσει το φαγητό; Εδώ θα στηθεί το πιο μεγάλο Street Food Party – Ανεβαστική μουσική και φυσικά…άφθονο ποτό
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχτηκε στις φλόγες όχημα 43χρονου έξω από το σπίτι του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα έκκληση Αστυνομίας: Πυκνή τροχαία κίνηση στο Δρόμο Λεμεσού - Πλατρών - Οδηγίες για χρήση εναλλακτικών δρομολογίων

 15.08.2025 - 13:39
Επόμενο άρθρο

Τ/κ Τύπος: Χωρίς μηχάνημα για την άπνοια ένας εκ των 5 Ε/κ συλληφθέντων

 15.08.2025 - 13:56
Η ανάρτηση του ΠτΔ για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο - Διπλάσιος από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η ανάρτηση του ΠτΔ για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο - Διπλάσιος από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στα θετικά προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η ανάρτηση του ΠτΔ για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο - Διπλάσιος από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η ανάρτηση του ΠτΔ για τον ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο - Διπλάσιος από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο

  •  15.08.2025 - 09:56
Τ/κ Τύπος: Χωρίς μηχάνημα για την άπνοια ένας εκ των 5 Ε/κ συλληφθέντων

Τ/κ Τύπος: Χωρίς μηχάνημα για την άπνοια ένας εκ των 5 Ε/κ συλληφθέντων

  •  15.08.2025 - 13:56
Λάρνακα - Μαχαίρωσε συνάδελφο του στη δουλειά: Εξαήμερη κράτηση για τον 31χρονο - Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Λάρνακα - Μαχαίρωσε συνάδελφο του στη δουλειά: Εξαήμερη κράτηση για τον 31χρονο - Η κατάσταση της υγείας του θύματος

  •  15.08.2025 - 10:17
Συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα με το βλέμμα στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», λέει ο Τραμπ

Συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα με το βλέμμα στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», λέει ο Τραμπ

  •  15.08.2025 - 09:38
Οικογένειες στην Λευκωσία σε δύκολή κατάσταση: Χρειάζονται τρόφιμα και βρεφικές κρέμες - Ανάμεσα τους μητέρες μονογονιοί

Οικογένειες στην Λευκωσία σε δύκολή κατάσταση: Χρειάζονται τρόφιμα και βρεφικές κρέμες - Ανάμεσα τους μητέρες μονογονιοί

  •  15.08.2025 - 11:17
Βίντεο - Μαγική στιγμή στη Λεμεσό: Δελφίνια συνοδεύουν ένα τυχερό πολίτη που έκανε θαλάσσιο σκί

Βίντεο - Μαγική στιγμή στη Λεμεσό: Δελφίνια συνοδεύουν ένα τυχερό πολίτη που έκανε θαλάσσιο σκί

  •  15.08.2025 - 14:25
Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα

Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα

  •  15.08.2025 - 07:39
Η συγκινητική κίνηση της Λίβερπουλ στ’ αποδυτήρια και η πρόσκληση στην οικογένεια του Ζότα…

Η συγκινητική κίνηση της Λίβερπουλ στ’ αποδυτήρια και η πρόσκληση στην οικογένεια του Ζότα…

  •  15.08.2025 - 11:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα