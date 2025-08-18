Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Για όσο ασκεί το Προεδρικό αξίωμα

 18.08.2025 - 16:21
Νίκος Χριστοδουλίδης: Μοιράζει την σύνταξη του σε έξι ιδρύματα- Για όσο ασκεί το Προεδρικό αξίωμα

Ανακοίνωση εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας αναφορικά με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, επικοινώνησε κατ’ ιδίαν με τους προέδρους 6 Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο, κυρίως στην ύπαιθρο, που υλοποιούν προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων, και τους ενημέρωσε ότι η μηνιαία αποζημίωσή που προβλέπεται για την 18ετή υπηρεσία του στο δημόσιο, ως διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα διατεθεί για τους 12 επόμενους μήνες σε έξι οίκους στέγασης ή κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων.
Παρότι εκ πεποιθήσεως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν συμφωνεί, ούτε επιδιώκει τη δημοσιοποίηση κοινωφελών πράξεων, οι οποίες καλύτερο είναι να μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω του ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχόλησε κατά διαστήματα τη δημόσια συζήτηση, έκρινε σκόπιμο να ενημερώνει εφεξής για τις ενέργειες αυτές που πάντοτε ήταν μέρος της προσωπικής και οικογενειακής του δράσης, και θα παραμείνουν.

Για κάθε έτος, από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο, και για όσο διάστημα ασκεί το προεδρικό αξίωμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενισχύει διαφορετικά ιδρύματα με τη μηνιαία αυτή αποζημίωση που ανέρχεται στα 730 ευρώ.

Οι εισφορές για το πρώτο έτος πραγματοποιούνται στη μνήμη των γονέων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας και Φοίβου Χριστοδουλίδη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αναλυτικά τα ιδρύματα που θα γίνουν οι εισφορές:

Επαρχία Λευκωσίας:

Κοινοτικό Κέντρο Ηλικιωμένων Κλήρου

Πολυδύναμο Κέντρο Σολέας - Ευρύχου

Επαρχία Λεμεσού

ΣΚΕ Φοινιού

Επαρχία Λάρνακας

Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου

Επαρχία Αμμοχώστου

ΚΕΠΑ Αγ. Χριστόφορος

Επαρχία Πάφος

ΣΚΕ Γεροσκήπου (Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων)

