Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια
Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια

 27.08.2025 - 18:50
Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια

Την Αθήνα και τη Φλόριντα τις χωρίζουν περίπου 10.000 χιλιόμετρα. Όσα δηλαδή χωρίζουν και τον έλληνα με τον κόσμο του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Όσες φορές κι αν έχουμε κάτσει να δούμε έναν αγώνα του NFL στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς είναι σαν να παρακολουθούμε νοτιοκορεάτικη σειρά χωρίς υπότιτλους. Ωστόσο, όπως φάνηκε, ένα ζεϊμπέκικο είναι αρκετό για να ενώσει αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους.

Ένα βίντεο που έκανε την εμφάνισή του στο TikTok -και φυσικά έγινε viral- δείχνει τους παίκτες της σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Τάρπον Σπρινγκς να χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια τους, ενώ ακούνε το Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου.

Το βίντεο ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο λογαριασμός Hellenic DNA, γράφοντας στη λεζάντα: «Οι Έλληνες είναι παντού. Δείτε το ζεϊμπέκικο από τα ελληνόπουλα της ομάδας του Τάρπον Σπρινγκς».

@hellenicdna Ελλάδα και Έλληνες ΠΑΝΤΟΥ. Και στο #americanfootball Δείτε το ζεϊμπέκικο από τα Ελληνόπουλα της ομάδας του #tarponsprings High School Football . #greecetravel #greecetiktok #footballtiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Hellenic DNA

Και όχι, δεν βρήκαν το κομμάτι τυχαία στο Spotify και σκέφτηκαν «ωραίο ακούγεται, ας το χορέψουμε». Το Τάρπον Σπρινγκς στη Φλόριντα είναι γνωστό πως είναι η πόλη των ΗΠΑ με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελληνοαμερικάνων.

Κάπως έτσι, στην ομάδα ποδοσφαίρου του λυκείου, βρίσκονται εννέα παίκτες με ελληνικές ρίζες (αν μετρήσαμε σωστά) – παιδιά που δεν ξεχνάνε τον τόπο καταγωγή τους και με την κάθε ευκαιρία δείχνουν την περηφάνια τους.

Μάλιστα, ακόμα και η επίσημη σελίδα στο Facebook της ομάδας του Τάρπον Σπρινγκς έχει ουκ ολίγες φωτογραφίες των ελληνικής καταγωγής παικτών της.

ΠΗΓΗ: in.gr

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε οικία στο Παραλίμνι – Οι πρώτες πληροφορίες

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε οικία στο Παραλίμνι.

