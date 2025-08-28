Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΞέσπασε πυρκαγιά σε υποστατικό στην Λάρνακα - Κάηκαν δεκάδες μπάλες σανού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε πυρκαγιά σε υποστατικό στην Λάρνακα - Κάηκαν δεκάδες μπάλες σανού

 28.08.2025 - 06:54
Ξέσπασε πυρκαγιά σε υποστατικό στην Λάρνακα - Κάηκαν δεκάδες μπάλες σανού

Συνολικά 70 πάλες σανού κάηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε υποστατικό στην Αραδίππου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ - Βρισκόταν στην αυλή κατοικίας – Υπό φρούρηση η σκηνή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.45 χθες το απόγευμα, σε πάλες σανού, που βρίσκονταν σε υπόστεγο στην περιοχή Αραδίππου, ιδιοκτησίας δύο ανδρών ηλικίας 58 και 49 ετών.

Την πυρκαγιά, «από την οποία κάηκαν 70 πάλες σανού, κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται, από τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Αυγούστου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται
Καιρός: Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας - Βροχή στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι στο μενού
Ξέσπασε πυρκαγιά σε υποστατικό στην Λάρνακα - Κάηκαν δεκάδες μπάλες σανού
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ - Βρισκόταν στην αυλή κατοικίας – Υπό φρούρηση η σκηνή
Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα
Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

 28.08.2025 - 06:50
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Κύμα πληγμάτων της Ρωσίας στο Κίεβο, τουλάχιστον 3 νεκροί και 9 τραυματίες

 28.08.2025 - 07:02
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

  •  28.08.2025 - 06:44
Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

  •  28.08.2025 - 06:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ - Βρισκόταν στην αυλή κατοικίας – Υπό φρούρηση η σκηνή

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ - Βρισκόταν στην αυλή κατοικίας – Υπό φρούρηση η σκηνή

  •  28.08.2025 - 06:39
Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

Απόλυση: Πότε είναι νόμιμη και ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

  •  28.08.2025 - 06:50
Καιρός: Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας - Βροχή στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι στο μενού

Καιρός: Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας - Βροχή στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι στο μενού

  •  28.08.2025 - 06:27
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Αυγούστου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Αυγούστου - Ο βίος του Αγίου που τιμάται

  •  28.08.2025 - 07:20
Ξέσπασε πυρκαγιά σε υποστατικό στην Λάρνακα - Κάηκαν δεκάδες μπάλες σανού

Ξέσπασε πυρκαγιά σε υποστατικό στην Λάρνακα - Κάηκαν δεκάδες μπάλες σανού

  •  28.08.2025 - 06:54
VIDEO: Κύμα πληγμάτων της Ρωσίας στο Κίεβο, τουλάχιστον 3 νεκροί και 9 τραυματίες

VIDEO: Κύμα πληγμάτων της Ρωσίας στο Κίεβο, τουλάχιστον 3 νεκροί και 9 τραυματίες

  •  28.08.2025 - 07:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα