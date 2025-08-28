Ξέσπασε πυρκαγιά σε υποστατικό στην Λάρνακα - Κάηκαν δεκάδες μπάλες σανού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.45 χθες το απόγευμα, σε πάλες σανού, που βρίσκονταν σε υπόστεγο στην περιοχή Αραδίππου, ιδιοκτησίας δύο ανδρών ηλικίας 58 και 49 ετών.

Την πυρκαγιά, «από την οποία κάηκαν 70 πάλες σανού, κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται, από τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου.