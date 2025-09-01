Ξανά στο ίδιο πάνελ Άντρος και Αβέρωφ – Η λήξη της θητείας τους, η «τιμωρία» των κομμάτων, το «ξεχασμένο» Κυπριακό και το… «αποκούμπι»

Οι δύο πολιτικοί βρέθηκαν ξανά μαζί σήμερα στο στούντιο του ΣΙΓΜΑ στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής αλλά και την επερχόμενη λήξη της θητείας τους το 2026.

Ο Άντρος Κυπριανού δήλωσε πως θεωρεί ότι είναι πολλά χρόνια για να είναι κάποιος σε ένα δημόσιο αξίωμα. Πρέπει να εφαρμοστούν οι θητείες, λυπούμε που η πρόταση που είχαμε καταθέσει στο παρελθόν δεν έγινε αποδεκτή. Θεωρώ ότι η πολύχρονη παρουσία σε ένα δημόσιο αξίωμα «κουράζει» και «στεγνώνει».

Ερωτηθείς από τον Χρήστο Μιχάλαρο γιατί τότε δεν παραιτήθηκε πιο νωρίς, ο Άντρος Κυπριανού απάντησε «τώρα με ρωτάτε πράγματα που δεν θα ήθελα να τα πω δημόσια, νομίζω ας το αφήσουμε».

Από την πλευρά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σημείωσε για το ίδιο ζήτημα ότι «ο καθένας έχει τις δυνατότητες να προσφέρει δεχόμενος ότι ουδείς αναντικατάστατος»

Γυρίζει ο κόσμος την πλάτη στα παραδοσιακά κόμματα;

Σχολιάζοντας δημοσκοπήσεις για «βύθισμα» των ποσοστών των παραδοσιακών κομμάτων και γύρισμα της πλάτης σε αυτά από τους πολίτες, ο Αβέρωφ Νεοφύτου σημείωσε ότι δεν πρόκειται για κυπριακό φαινόμενο. «Νέες συνθήκες επικρατούν παγκόσμια, η ακρίβεια, το κόστος για να τα βγάλει κανείς πέρα. Στον τόπο μας ξεκίνησε αυτό το ζήτημα με τα λεγόμενα συστημικά κόμματα τα τελευταία χρόνια με τον κόσμο να ήθελε να τους τιμωρήσει ή γιατί πίστευαν ότι ευθύνονται για τα προβλήματά του ή γιατί ενώ είχαν ένα πρόβλημα και πίστευαν ότι μπορούσαν να του το λύσουν δεν το έκαναν».

«Η συνταγή είναι πως μπορούν τα παραδοσιακά κόμματα να πείσουν την κοινωνία ότι έχουν προτάσεις να λύσουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς, πώς διασφαλίζεις ότι με ασφάλεια θα έχουν τα βασικά αγαθά», υπέδειξε. Παράλληλα, τόνισε πως έχουμε ξεχάσει ότι ζούμε και σε μια μοιρασμένη πατρίδα. «Μετά από 51 χρόνια, κάνουμε επίκληση τους διεθνούς δικαίου – σωστά – και βλέπουμε τι γίνεται σε Γάζα και Ουκρανία όπου οι λύσεις που συζητούνται απέχουν από το διεθνές δίκαιο και είναι ζητήματα που πρέπει να δούμε», σημείωσε.

Οι παράγοντες που απομάκρυναν τους πολίτες

Σύμφωνα με τον Άντρο Κυπριανού, οι παράγοντες είναι πολλοί: οι αντικειμενικοί με την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά. Υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα πλέον με βάση το εισόδημα. Οι πόλεμοι με τις κυρώσεις είχαν συνέπειες και στην κυπριακή οικονομία. Η πανδημία έχει επηρεάσει τη ψυχοσύνθεση των πολιτών οι οποίοι εκνευρίζονται πολύ πιο εύκολα από το παρελθόν και να αντιδρούν με ένα τρόπο πιο επιθετικά.

«Ένας τεράστιος υποκειμενικός παράγοντας, για τον οποίο έχει τεράστιες ευθύνες και ο Νίκος Αναστασιάδης, είναι η διαφθορά, απότοκο του εύκολου πλουτισμού».

«Είναι η αδυναμία των κυβερνήσεων να λύσουν καθοριστικά τα προβλήματα τα καθημερινά που απασχολούν τους απλούς πολίτες. Σε αυτό έχουμε ευθύνη και τα κόμματα, για την ευνοιοκρατία που δείχνουμε μιλώντας γενικά, το γεγονός ότι τα ‘τραβούμε τα κάρβουνα κοντά μας’ και τον άκρατο λαϊκισμό επηρεάζουν το εκλογικό σώμα». «Είχαμε και εμείς στο ΑΚΕΛ προβλήματα διαφθοράς; Ναι. Και προσπαθούμε να τα λύσουμε και να τα ξεπεράσουμε»

«Η πολυδιάσπαση των πολιτικών κομμάτων. Μέχρι το 2011 όταν πήραμε εμείς 32% το 2021 είχαμε από τα τέσσερα πολιτικά κόμματα στα 16»

«Η απολιτικοποίηση που άρχισε να καλλιεργείται από την δεκαετία του ’80 προσπαθώντας να περαστεί το μήνυμα ότι όλα τα κόμματα δεν έχουν διακριτές διαφορές και ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα το ίδιο. Σε αυτή την κατεύθυνση έπαιξαν πολιτικά πρόσωπα που δεν είχαν κάποιο καθοριστικό λόγο και ήθελαν να παίξουν μέρος συν τα ΜΜΕ».

Επιπρόσθετα, το Κυπριακό και η προοπτική μη επίλυσής του επηρεάζει τον κόσμο. Οι πρόσφυγες προσδοκούσαν ότι με την περιουσίας του που έχουν στα κατεχόμενα θα βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση και τώρα βλέπουμε να κάνουν νέα σχέδια που μπορεί να αλλάξει την πτυχή του περιουσιακού.

Από την πλευρά του Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας για τη διαφθορά και ότι ευθύνεται η προηγούμενη Κυβέρνηση αυτό σημαίνει ότι το ΑΚΕΛ θα ήταν στα ύψη. «Η πλειοψηφία της σημερινής κοινωνίας δύσκολα τα βγάζει πέρα και αυτό που συγχύζει η σημερινή Κυβέρνηση είναι που μιλούν για τους δείκτες της οικονομίας και σωστά, η οικονομία πάει καλά. Το Γενικό Κράτος δεν έχει πλεονάσματα, έχει όμως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία χρησιμοποιούνται για δαπάνες της Κυβέρνησης, Τα πλεονάσματα προέρχονται από την αύξηση του εργατικού δυναμικού και πιο υψηλά αμειβόμενοι. Όλοι αυτοί όμως αυξάνουν και το κόστος ενοικίου και διαβίωσης. Πρέπει στη φορολογική μεταρρύθμιση να δώσουμε πολλές φοροαπαλλαγές στη μεσαία τάξη και να συμπληρωθεί το οικογενειακό εισόδημα των οικογενειών που είναι κάτω από το όριο της φτώχιας».

Από την πλευρά του ο Άντρος Κυπριανού τόνισε πως αυτό που θέλει το ΑΚΕΛ είναι να συζητούνται οι πολιτικές - με αφορμή την φορολογική μεταρρύθμιση - και να λαμβάνεται υπόψη η πλειοψηφία του κυπριακού λαού.

Οι δύο τέως πολιτικοί αρχηγοί είπαν αμφότεροι τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλο, με τον Αβέρωφ να κατονομάζει τον Άντρο ως πάντας Κύριος στον πολιτικό του λόγο και σταθερό στη θέση του για το Κυπριακό ενώ ο Άντρος ανέφερε για τον Αβέρωφ ότι πάντα του άρεσαν οι συζητήσεις τους ακόμα και αν κατά την προεκλογική περίοδο μπορεί να ξέφευγε κάπως η κουβέντα.

Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ του σήμερα

Αβέρωφ Νεοφύτου: Στην δική μου Παράταξη είναι μια νέα ηγεσία που χρειαζόταν τον χρόνο της και πιστεύω βρίσκει τον βηματισμό της στις δύσκολες συνθήκες που έχουμε περιγράψει. Προσωπικά θα σταθώ δίπλα στην ηγεσία και την παράταξή μου, να δώσουμε τη μάχη, γιατί με τα πολλαπλά προβλήματα που έχουμε πει χρειαζόμαστε σοβαρά κόμματα να είναι δυνατά. Να πω για τη δική μου Παράταξη ότι υπήρξε πάντα το αποκούμπι της κοινωνίας στα δύσκολα και τις μεγάλες κρίσεις.

Άντρος Κυπριανού: Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται τα πολιτικά κόμματα να δουλέψουν και να προσφέρουν υπηρεσίες στον κυπριακό λαό. Θεωρώ ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ ανταποκρίνεται με μεγάλη επάρκεια. Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει σωρεία προτάσεων τα τελευταία χρόνια που αν εισακούονταν θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Το αποκούμπι για τον απλό κόσμο υπήρξε το ΑΚΕΛ. Ο ΔΗΣΥ ίσως υπήρξε το αποκούμπι για άλλους. Πρόθεσή μου είναι να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις μέχρι το τέλος της ζωής μου το ΑΚΕΛ γιατί θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η κυπριακή κοινωνία.

Κλείνοντας, ευχή του Αβέρωφ είναι τα δύο μεγάλα κόμματα να παραμείνουν τα δυο μεγάλα κόμματα και να είναι και τα δύο όχι μόνο το αποκούμπι αλλά και οι θεμελιοί για να επιλυθεί το κυπριακό ζήτημα.

