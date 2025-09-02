Απασχόληση φοιτητών τρίτων χωρών: Σε ποιους τομείς δικαιούνται να εργάζονται και ποιες οι προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση σε εργασιακές ευκαιρίες, μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, η νομοθεσία θέτει σαφείς περιορισμούς και προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή και η προστασία τόσο των φοιτητών όσο και των εργοδοτών.

Πρίν λίγους μήνες το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έδωσε νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις και τα δικαιώματα απασχόλησης των φοιτητών από τρίτες χώρες στην Κύπρο, σύμφωνα με απόφαση δυνάμει του άρθρου 24 του Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου.

Ποιοι φοιτητές τρίτων χωρών δικαιούνται να εργάζονται στην Κύπρο;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα σε απασχόληση έχουν οι φοιτητές υπήκοοι τρίτων χωρών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Έχουν γίνει δεκτοί σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.

- Παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

- Βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Δεκεμβρίου 2024 (ή, σε νεότερη απόφαση, την 31/05/2021).

Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να κατέχουν έγκυρη άδεια παραμονής που εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, στην οποία ρητά αναφέρεται το δικαίωμα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Οι τομείς και οι προϋποθέσεις εργασίας



Οι αλλοδαποί φοιτητές μπορούν να εργαστούν σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα, υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

- Έχουν εξασφαλίσει συμβόλαιο εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη, το οποίο θεωρείται από το Τμήμα Εργασίας και αναγράφει σαφώς τους όρους εργασίας και το ωράριο σπουδών τους.

- Το συμβόλαιο έχει ελεγχθεί και σφραγιστεί από το Τμήμα Εργασίας.

- Η εργασία πραγματοποιείται εκτός ωραρίου σπουδών.

- Οι ώρες εργασίας δεν υπερβαίνουν τις 20 εβδομαδιαίως, και κατά τις περιόδους διακοπών μαθημάτων, δεν ξεπερνούν τις 38 εβδομάδες.

Ειδικές περιπτώσεις και περιορισμοί

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να εργάζονται σε έμμισθη περιστασιακή δραστηριότητα σε ιδιωτικά νοικοκυριά για εργασίες οικιακής φύσεως, με καταγραφή των εργασιών σε ειδικό έντυπο που φέρει μαζί τους. Στην περίπτωση αυτή, η εργασία και η αμοιβή καταγράφονται και ελέγχονται από το εργοδότη.

Το Υπουργείο καθορίζει με διάταγμα τους τομείς και τα επαγγέλματα που επιτρέπεται να απασχολούνται οι φοιτητές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό), επισκευές, εργασίες σε βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων, υγεία, κοινωνική μέριμνα, εργασίες σε κλινικές, βοηθοί σε ηλικιωμένους ( νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας), καθαριστές, διανομείς, εργάτες στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, και υπηρεσίες σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Πρακτική στον τομέα σπουδών

Φοιτητές που σπουδάζουν σε τομείς σχετικούς με τις σπουδές τους μπορούν να εργαστούν σε επαγγέλματα όπως βοηθός προγραμματιστή, βοηθός αναλυτή συστημάτων, βοηθός σχεδιαστή λογισμικού και βοηθός σχεδιαστή διαδικτύου και πολυμέσων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο ή τρίμηνο σπουδών τους.

Επιπλέον, διασφαλίζεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένους κλάδους και όπου η πρακτική είναι απαραίτητη για την απόκτηση πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εκπαιδευτικού ιδρύματος.