Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο καθηγητής μοριακής ιολογίας, Δρ. Πέτρος Καραγιάννης ανέφερε πως «παρουσιάζουν αύξηση τα κρούσματα του κορωνοϊού εδώ και μερικές εβδομάδες και συγκεκριμένα από την αρχή του καλοκαιριού», προσθέτοντας ότι, «την περίοδο του καλοκαιριού αλλά και του χειμώνα δημιουργείται έξαρση λόγω της κυκλικής παρουσίας του ιού, αν και τον περασμένο χειμώνα η ασθένεια δεν ταλαιπώρησε ιδιαίτερα την κοινότητα».

Συγκεκριμένα όπως σημείωσε, «λόγω του συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους με την χρήση κλιματιστικού αλλά και δύο άλλων στελεχών του ιού που κυκλοφορούν στην κοινότητα παρουσιάστηκε η αύξηση κρουσμάτων».

Όπως σημείωσε, «αυτά τα δύο νέα στελέχη, είναι υποπαραλλαγές της Omicron από την ίδια παθογένεια και είναι πιο επικίνδυνα στους υπερήλικες με υποκείμενα νοσήματα και τους ανοσοκατασταλμένους».

Παράλληλα, και ερωτηθείς αν αυτές οι παραλλαγές παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα, ανέφερε πως, «εξαρτάται από το άτομο» και συμπλήρωσε πως, «κάποια άτομα παρουσιάζουν έντομα συμπτώματα ενώ κάποια παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα ενώ χαρακτηριστικό είναι ο πονόλαιμος».

Επιπρόσθετα όπως σημείωσε, «τα έντονα συμπτώματα οφείλονται επειδή τα νεαρότερα άτομα δεν εμβολιάζονται», και εξήγησε ότι, «με την πάροδο του χρόνου η ανοσία πέφτει και επομένως αν δεν υπάρχουν υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων μπορεί να νοσήσουν πιο βαριά».

Πότε θα μειωθούν τα κρούσματα

Ταυτόχρονα δήλωσε πως, «αναμένεται με την έλευση του φθινοπώρου τα κρούσματα του ιού θα μειωθούν, κι αν προκύψει νέο στέλεχος, αυτό αναμένεται να προκύψει την περίοδο των Χριστουγέννων και τον Ιανουάριο».

Εμβόλια

Καταληκτικά, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε πως, «τον ερχόμενο Οκτώβριο θα γίνει σύσταση για εμβολιασμό με το εμβόλιο της γρίπης και του κορωνοϊού».