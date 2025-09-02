Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η παναπεργία για την ΑΤΑ, οι δηλώσεις Χαρτζιώτη για τη φονική πυρκαγιά και η έκρηξη σε εργοστάσιο

 02.09.2025 - 07:46
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο η παναπεργία για την ΑΤΑ, οι δηλώσεις Χαρτζιώτη για τη φονική πυρκαγιά και η έκρηξη σε εργοστάσιο

Η απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τρίωρη παναπεργία στις 11 Σεπτεμβρίου για την ΑΤΑ είναι το βασικό θέμα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προβάλλονται επίσης δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το πόρισμα του ATF για τις πυρκαγιές στη Λεμεσό, τα θύματα και οι τεράστιες ζημιές από το φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν, οι έρευνες για την έκρηξη στο εργοστάσιο μετάλλων στην Αραδίππου και η αναβολή της επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, εξαιτίας απρόβλεπτου γεγονότος.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Οικονομική παράλυση το κόστος της απεργίας" και γράφει ότι αποφασίστηκε τρίωση στάση εργασίας στις 11 Σεπτεμβρίου για την ΑΤΑ, με τους συνδικαλιστές να λένε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αλλού γράφει ότι βρίσκει απόλυτα σεβαστό το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τις πυρκαγιές στη Λεμεσό ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Επίσης η "Α" αναφέρει ότι ο Υπουργός μιλά για ανακρίβειες για το θέμα με τα πυροσβεστικά οχήματα και τις προδιαγραφές τους.

"Κατεβάζουν τους διακόπτες ανεβαίνει η ένταση για ΑΤΑ" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Πολίτης" που γράφει ότι οι συντεχνίες υλοποίησαν την προειδοποίησή τους για λήψη μέτρων. Γράφει σε άλλο ρεπορτάζ ότι επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος ως τον Νοέμβριο. Ο "Π" προβάλλει και τις επαφές Κίνας με Ρωσία-Ινδία γράφοντας ότι στήνει σκηνικό ισχύος.

"Ο Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Αρχή με τρίωρη παναπεργία" και γράφει ότι ο Υπουργός Εργασίας συνεχίζει τις επαφές για την ΑΤΑ μετά και την απόφαση της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης για παναπεργία. Αλλού προβάλλει τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν που ισοπέδωσε χωριά. Ο "Φ" γράφει σε άλλο του θέμα ότι Παμπορίδης-Ανθούση καθορίζουν το σκηνικό για το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ για τις βουλευτικές.

"Η μάχη για την ΑΤΑ είναι όλων των εργαζομένων" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Χαραυγή", κάνοντας λόγο για "συνταύτιση της Κυβέρνησης με την εκτός πλαισίου θέση των εργοδότων". Αναφέρει αλλού, με αφορμή το εργοστάσιο που λειτουργούσε παράνομα στην Αραδίππου, ότι τα πεδία βολής είναι 'μπάτε σκύλοι αλέστε'. Η "Χ" προβάλλει αλλού και την εκδήλωση της ΠΕΟ με τ/κ συνδικάτα για την ειρήνη.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Γενική απεργία μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για ΑΤΑ" και γράφει ότι από τη στάση εργασίας των εργαζομένων στις 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραλύσει η οικονομία. Αναφέρει αλλού ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ ανέβαλε την επίσκεψή της στην Κύπρο, λόγω ενός απρόβλεπτου γεγονότος, σύμφωνα με τα ΗΕ. Προβάλλει, επίσης, διαμαρτυρία που ξεκίνησε τη Δευτέρα κατά της κυβερνητικής πολιτικής για τη Γάζα.

