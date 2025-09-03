Εξαφάνισαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν – Γιατί δεν άφησαν ούτε μια στάλα ιδρώτα

Σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν από τους Βορειοκορεάτες πράκτορες να καθαρίζει το χώρο και στη συνέχεια να πετάει σε ειδικό σακουλάκι το πανί που χρησιμοποίησε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα wionews.com, καθαρίστηκαν τα πάντα, από τις καρέκλες και τα χερούλια τους, μέχρι και τα ποτήρια, το πάτωμα και γενικά οτιδήποτε ακούμπησε έστω και λίγο ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Επιπλέον, η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε από Ρώσους πράκτορες για να προστατεύσουν το DNA του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συγκεκριμένη πρακτική αν και παράξενη για τα δυτικά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε αυτά τα καθεστώτα.

North Korean leader Kim Jong Un's aides meticulously sanitize his presence after he leaves a room. They wipe down the chairs he sits and remove everything he touches to, reportedly, prevent foreign intelligence from collecting his DNA or biological traces.



Οι συγκεκριμένοι ηγέτες προστατεύουν «σαν κόρη οφθαλμού» το DNA τους, ώστε οι πολιτικοί τους αντίπαλοι (εντός ή εκτός χώρας) να μη γνωρίζουν την κατάσταση της υγείας τους. Σε αντίθεση περίπτωση, οποιαδήποτε διαρροή για ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας (ακόμη και μη σοβαρό) που αντιμετωπίζουν, θα κλόνιζε το προφίλ τους ή θα αποτελούσε πολιτικό εργαλείο.

Εξάλλου, στις συγκεκριμένες χώρες τα θέματα υγείας, ακόμη κι αν φαίνονται, θεωρούνται θέμα ταμπού και δεν δημοσιεύονται. Π.χ. Στην περίπτωση του Μπορίς Γέλτσιν όλοι γνώριζαν το πρόβλημα με το αλκοόλ που αντιμετώπιζε, όπως και την επιδείνωση της υγείας του, που αναγκαστικά δεν μπορούσε να παραμείνει κρυφή. Εντούτοις, μέχρι και την τελευταία στιγμή παρουσιαζόταν η αντίθετη εικόνα.

Επίσης, στην περίπτωση της Κίνας, όταν ο πρωθυπουργός Τσου Εν Λάι διαγνώστηκε με καρκίνο στην ουροδόχο κύστη σε ηλικία 77 ετών, ο 81χρονος Μάο Τσε Τουνγκ είχε διατάξει να μείνει κρυφή η διάγνωση και να καθυστερήσει η θεραπεία, φοβούμενος ότι ο Εν Λάι θα ζούσε περισσότερο από αυτόν και θα τον διαδεχόταν.