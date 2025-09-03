Αυτό είναι το πιο προβληματικό χαρακτηριστικό ενός συντρόφου

Όχι πάντα για τους σωστούς λόγους. Ο κάθε σύντροφος έρχεται στη ζωή μας μαζί με μια βαλίτσα χαρακτηριστικά και σίγουρα είναι ανέφικτο να γνωρίζουμε εξ’ αρχής, αν μπορούμε να πορευτούμε μαζί του. Κάθε σχέση χρειάζεται τον χρόνο της, ωστόσο επειδή ακριβώς είναι πολύτιμος, οφείλουμε στον εαυτό μας να θέσουμε τα όριά μας.

Οι ειδικοί σε θέματα σχέσεων υποστηρίζουν πως πολλές φορές, ήδη από την πρώτη γνωριμία, μπορούμε να καταλάβουμε, αν ταιριάζουμε ή όχι με τον άνθρωπο που στέκεται απέναντί μας. Τα κοινά ενδιαφέροντα ή οι κοινές πολιτικές θέσεις ή το παρόμοιο lifestyle δεν είναι αρκετά για να μας δεσμεύσουν σε μια σχέση, που στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αναπτύξουμε μεγαλύτερη τριβή με τον άλλον, να αναλύσουμε σημαντικά θέματα ή να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, για να κατανοήσουμε πόσο διαφορετικοί είμαστε.

Η έλλειψη ενσυναίσθησης είναι το χαρακτηριστικό που στέλνει κάθε υποψήφιο σύντροφο στη black list

Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως το πιο προβληματικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου – και συνεπώς ενός συντρόφου – είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο red flag, το σημείο εκείνο που θα σου επιβεβαιώσει πως δεν πρέπει να ξοδέψεις τον χρόνο σου με το συγκεκριμένο άτομο. Η έλλειψη ενσυναίσθησης, πέρα από ένα τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό θέμα, αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία μιας σχέσης. Αργά ή γρήγορα θα το καταλάβεις.

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων μπορεί να υποβαθμίσει τα συναισθήματά σου, να επικρίνει τις λέξεις σου και να σε «αδειάσει» ξανά και ξανά. Η ψυχρότητα, η ουδετερότητα και η αδυναμία να νιώσει εις βάθος καθιστούν τον εκάστοτε άνθρωπο ακατάλληλο σύντροφο. Αδιαφορεί για το πώς νιώθεις και σίγουρα δεν θα είναι εκεί, όταν θα χρειαστείς τη φροντίδα του. Φροντίδα… Τι πιο απλό; Θα αποποιηθεί κάθε ευθύνη και δεν θα διστάσει να σε κατηγορήσει ευθέως για λάθη – που σίγουρα δεν είναι δικά σου. Ακόμα κι αν ήταν, όμως, μην περιμένεις να σου δώσει το χέρι του.

Τα άτομα χωρίς ενσυναίσθηση συγκαταλέγονται στη λίστα με το χειρότερο είδος συντρόφων και πραγματικά δεν απορούμε καθόλου. Έχουν κερδίσει επάξια τη θέση τους στη black list. Η έλλειψη βασικών συναισθημάτων και η ανικανότητα ουσιαστικής σύνδεσης αποτελούν τη βάση μιας προβληματικής σχέσης, η οποία σίγουρα ξεκινά από το ένα μέλος.