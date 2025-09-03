Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος μήνας γενεθλίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γέννησης είναι η 17η Σεπτεμβρίου, ενώ κοντά ακολουθούν η 23η και η 24η Σεπτεμβρίου, αλλά και η 1η Οκτωβρίου. Ο λόγος; Πολλές συλλήψεις γίνονται την περίοδο των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα τα μωρά να καταφτάνουν εννέα μήνες αργότερα και έτσι να κάνουν τον Σεπτέμβριο τον πιο συνηθισμένο μήνα γενεθλίων.

Αντίθετα, σπάνια βρίσκουμε γενέθλια την 29η Φεβρουαρίου, αλλά και σε μεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Γενικά, ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος έχουν τις λιγότερες γεννήσεις, σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που φαίνεται να κρατάει τα… σκήπτρα των εορτασμών.