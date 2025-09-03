Ecommbx
LIKE ONLINE

Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος μήνας γενεθλίων

 03.09.2025 - 18:56
Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος μήνας γενεθλίων

Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι οι γεννήσεις δεν κατανέμονται τυχαία μέσα στη χρονιά. Εποχές, αργίες και κοινωνικές συνήθειες φαίνεται πως επηρεάζουν πότε αποφασίζουν οι γονείς να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γέννησης είναι η 17η Σεπτεμβρίου, ενώ κοντά ακολουθούν η 23η και η 24η Σεπτεμβρίου, αλλά και η 1η Οκτωβρίου. Ο λόγος; Πολλές συλλήψεις γίνονται την περίοδο των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα τα μωρά να καταφτάνουν εννέα μήνες αργότερα και έτσι να κάνουν τον Σεπτέμβριο τον πιο συνηθισμένο μήνα γενεθλίων.

Αντίθετα, σπάνια βρίσκουμε γενέθλια την 29η Φεβρουαρίου, αλλά και σε μεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Γενικά, ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος έχουν τις λιγότερες γεννήσεις, σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που φαίνεται να κρατάει τα… σκήπτρα των εορτασμών.

 

Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

 03.09.2025 - 17:27
Στο έργο «GSI» (Great Seas Interconnector), που αφορά στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών που χαρακτήρισε το έργο ως «μη βιώσιμο».

  •  03.09.2025 - 14:34
  •  03.09.2025 - 12:20
  •  03.09.2025 - 13:35
  •  03.09.2025 - 12:37
  •  03.09.2025 - 13:03
  •  03.09.2025 - 14:58
  •  03.09.2025 - 15:32
  •  03.09.2025 - 12:48

