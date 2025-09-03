Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος μήνας γενεθλίων

Αντίθετα, σπάνια βρίσκουμε γενέθλια την 29η Φεβρουαρίου, αλλά και σε μεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Γενικά, ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος έχουν τις λιγότερες γεννήσεις, σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που φαίνεται να κρατάει τα… σκήπτρα των εορτασμών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γέννησης είναι η 17η Σεπτεμβρίου, ενώ κοντά ακολουθούν η 23η και η 24η Σεπτεμβρίου, αλλά και η 1η Οκτωβρίου. Ο λόγος; Πολλές συλλήψεις γίνονται την περίοδο των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα τα μωρά να καταφτάνουν εννέα μήνες αργότερα και έτσι να κάνουν τον Σεπτέμβριο τον πιο συνηθισμένο μήνα γενεθλίων.