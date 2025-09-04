«Καμπανάκι» επιστημόνων: Γήρανση του εγκεφάλου κατά 1,6 χρόνια προκαλούν τα τεχνητά γλυκαντικά

Επιστημονική έρευνα διαπίστωσε ότι τα άτομα που κατανάλωναν τις υψηλότερες ποσότητες ορισμένων τεχνητών γλυκαντικών — που ισοδυναμούν με ένα μόνο αναψυκτικό διαίτης την ημέρα — παρουσίασαν σημαντική μείωση της ικανότητάς τους να θυμούνται και να ανακαλούν λέξεις σε σύγκριση με τα άτομα που κατανάλωναν χαμηλότερες ποσότητες.

«Τα άτομα που κατανάλωναν τα πιο χαμηλά σε θερμίδες ή χωρίς θερμίδες γλυκαντικά παρουσίασαν 62% ταχύτερη μείωση των γνωστικών ικανοτήτων τους σε σύγκριση με εκείνα που κατανάλωναν τη χαμηλότερη ποσότητα. Αυτό ισοδυναμεί με 1,6 χρόνια γήρανσης του εγκεφάλου», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Claudia Kimie Suemoto, αναπληρώτρια καθηγήτρια γηριατρικής και διευθύντρια της Biobank for Aging Studies στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Τα άτομα στην υψηλότερη κατηγορία κατανάλωναν κατά μέσο όρο 191mg (χιλιοστόγραμμα), ή περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού, τεχνητών γλυκαντικών κάθε ημέρα. Για να το θέσουμε σε προοπτική, ένα κουτί αναψυκτικού διαίτης με ασπαρτάμη περιέχει περίπου 200 έως 300 χιλιοστόγραμμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr