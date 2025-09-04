Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας
Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.
Ο άνδρας, ηλικίας 64 ετών, διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο βρέθηκε δίπλα στο νεκρό ζευγάρι, όπως και δύο κάλυκες.
Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και επί τόπου αναμένεται ιατροδικαστής για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για περίπτωση δολοφονίας και αυτοχειρίας.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις