Υγεία
Ο κατακόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση στους 60χρονους - Αρκούν 2 «σφηνάκια» την ημέρα
ΥΓΕΙΑ

Ο κατακόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση στους 60χρονους - Αρκούν 2 «σφηνάκια» την ημέρα

 08.09.2025 - 08:02
Ο κατακόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση στους 60χρονους - Αρκούν 2 «σφηνάκια» την ημέρα

Ο χυμός παντζαριού έχει ήδη αναγνωριστεί για την ικανότητά του να μειώνει φυσικά την αρτηριακή πίεση, χάρη στα νιτρικά άλατα που περιέχει. Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ έρχεται να ενισχύσει τη σημασία αυτών των ευεργετικών ιδιοτήτων, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ευρήματα, η θετική επίδραση του χυμού φαίνεται πως σχετίζεται με συγκεκριμένες αλλαγές στο στοματικό μικροβίωμα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Free Radical Biology and Medicine, σύγκρινε τις αντιδράσεις δύο ηλικιακών ομάδων: 39 ενηλίκων κάτω των 30 ετών και 36 ενηλίκων ηλικίας 60 έως 70 ετών. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες ένα «σφηνάκι» συμπυκνωμένου χυμού παντζαριού πλούσιου σε νιτρικά άλατα, ενώ για άλλες δύο εβδομάδες λάμβαναν ένα εικονικό συμπλήρωμα χωρίς νιτρικά. Ανάμεσα στις δύο φάσεις υπήρξε περίοδος «εκκαθάρισης» δύο εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση χυμού παντζαριού οδήγησε σε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης μόνο στους ηλικιωμένους συμμετέχοντες. Παράλληλα, και στις δύο ηλικιακές ομάδες παρατηρήθηκαν μεταβολές στο στοματικό μικροβίωμα, αλλά τα πρότυπα διαφοροποιήθηκαν. Στους ηλικιωμένους, ειδικότερα, καταγράφηκε μείωση βακτηρίων του γένους Prevotella και αύξηση ευεργετικών βακτηρίων όπως τα Neisseria, που συνδέονται με καλύτερη στοματική και καρδιαγγειακή υγεία.

Η καθηγήτρια Δρ. Anni Vanhatalo, επικεφαλής της μελέτης, εξηγεί: «Γνωρίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι παράγουν λιγότερο μονοξείδιο του αζώτου καθώς μεγαλώνουν, ενώ τείνουν να έχουν υψηλότερη αρτηριακή πίεση – παράγοντες που σχετίζονται με καρδιαγγειακές επιπλοκές, όπως το εγκεφαλικό και η καρδιακή προσβολή. Η ενίσχυση της διατροφής τους με λαχανικά πλούσια σε νιτρικά άλατα θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικά ωφέλιμη μακροπρόθεσμα». Επιπλέον, όπως επισημαίνει, «αν κάποιος δεν αγαπά ιδιαίτερα τα παντζάρια, μπορεί να επιλέξει άλλες πλούσιες πηγές νιτρικών, όπως το σπανάκι, η ρόκα, ο μάραθος, το σέλινο και το λάχανο».

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Δρ. Andy Jones, προσθέτει: «Η έρευνα δείχνει ότι τα νιτρικά άλατα των τροφών τροποποιούν το μικροβίωμα του στόματος με τρόπο που πιθανώς συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και της αρτηριακής πίεσης στους ηλικιωμένους. Αυτά τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για μελλοντικές, ευρύτερες μελέτες που θα εξετάσουν τον ρόλο του τρόπου ζωής και του φύλου στην ανταπόκριση στη διατροφική συμπλήρωση με νιτρικά άλατα».

Η μελέτη ενισχύει περαιτέρω τη σημασία της διατροφής ως εργαλείο πρόληψης, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμα και μικρές καθημερινές παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη για την υγεία.

