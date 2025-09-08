Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Ο Μητσοτάκης άδειασε τον Χριστοδουλίδη» και γράφει ότι δεν έπεισε τον Έλληνα πρωθυπουργό η τοποθέτηση του ΠτΔ περί καθυστερήσεων που οφείλονται σε ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις του ΑΔΜΗΕ. Αλλού γράφει για γρήγορη ενεργοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και οριοθέτηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Μουτταγιάκα χθες. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων λόγω ΑΤΑ και γράφει ότι ο ΥΠΟΙΚ προειδοποιεί ότι δεν θα πληρωθούν όσοι δεν δουλέψουν, ενώ οι συντεχνίες λένε ότι δεν τους πλησίασε κανείς μέχρι και χθες για να προτείνει οτιδήποτε.

«Ξεκαθάρισμα θέσης για τον GSI ζητεί ο Κυριάκος» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας «Πολίτης» που γράφει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε δημόσια από την Κύπρο να ξεκαθαρίσει τη θέση της για την ηλεκτρική διασύνδεση. Γράφει σε άλλο θέμα ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση ο στόχος ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σένγκεν το 2026 με αγκάθι την Πράσινη Γραμμή. Αλλού κάνει λόγο για εντατικοποίηση της διαβούλευσης επί των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Δίνει όνομα ο Πάλμας» και γράφει ότι ο Υπουργός Άμυνας αναμένεται μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης να παρουσιάσει το όνομα του νέου Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Αλλού αναφέρει ότι αρχίζει τη συζήτηση η Βουλή σχετικά με την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα. Ο «Φ» γράφει σε άλλο του θέμα για την ηλεκτρική διασύνδεση και ότι ο Ελληνας Πρωθυπουργός έδωσε "πάσα... προς αντιπολίτευση" με το ΑΚΕΛ να ζητά εξηγήσεις από την Κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη.

«Ο Μητσοτάκης πιέζει τον Χριστοδουλίδη να τραβήξει το ηλεκτροφόρο καλώδιο» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας «Χαραυγή», η οποία αναφέρεται στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αναφέρει αλλού πως το ΑΚΕΛ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Η «Χ» γράφει σε άλλο θέμα ότι με φόντο σχολεία-εργοτάξια, ελλείψεις προσωπικού και χωρίς κλιματιστικά, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά.