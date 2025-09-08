Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

 08.09.2025 - 07:57
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου. Προβάλλονται επίσης η πιθανή αντικατάσταση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, οι επερχόμενες κινητοποιήσεις λόγω ΑΤΑ και η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Ο Μητσοτάκης άδειασε τον Χριστοδουλίδη» και γράφει ότι δεν έπεισε τον Έλληνα πρωθυπουργό η τοποθέτηση του ΠτΔ περί καθυστερήσεων που οφείλονται σε ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις του ΑΔΜΗΕ. Αλλού γράφει για γρήγορη ενεργοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και οριοθέτηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Μουτταγιάκα χθες. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων λόγω ΑΤΑ και γράφει ότι ο ΥΠΟΙΚ προειδοποιεί ότι δεν θα πληρωθούν όσοι δεν δουλέψουν, ενώ οι συντεχνίες λένε ότι δεν τους πλησίασε κανείς μέχρι και χθες για να προτείνει οτιδήποτε.

«Ξεκαθάρισμα θέσης για τον GSI ζητεί ο Κυριάκος» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας «Πολίτης» που γράφει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε δημόσια από την Κύπρο να ξεκαθαρίσει τη θέση της για την ηλεκτρική διασύνδεση. Γράφει σε άλλο θέμα ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση ο στόχος ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σένγκεν το 2026 με αγκάθι την Πράσινη Γραμμή. Αλλού κάνει λόγο για εντατικοποίηση της διαβούλευσης επί των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Δίνει όνομα ο Πάλμας» και γράφει ότι ο Υπουργός Άμυνας αναμένεται μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης να παρουσιάσει το όνομα του νέου Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Αλλού αναφέρει ότι αρχίζει τη συζήτηση η Βουλή σχετικά με την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα. Ο «Φ» γράφει σε άλλο του θέμα για την ηλεκτρική διασύνδεση και ότι ο Ελληνας Πρωθυπουργός έδωσε "πάσα... προς αντιπολίτευση" με το ΑΚΕΛ να ζητά εξηγήσεις από την Κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη.

«Ο Μητσοτάκης πιέζει τον Χριστοδουλίδη να τραβήξει το ηλεκτροφόρο καλώδιο» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας «Χαραυγή», η οποία αναφέρεται στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αναφέρει αλλού πως το ΑΚΕΛ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς. Η «Χ» γράφει σε άλλο θέμα ότι με φόντο σχολεία-εργοτάξια, ελλείψεις προσωπικού και χωρίς κλιματιστικά, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έμπλεξε» με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του - Φόρεσε χειροπέδες 19χρονος - Δείτε φωτογραφίες
Μετά την προειδοποίηση στη Χαμάς ο Τραμπ διαβεβαιώνει: «Σύντομα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα, θα πάρουμε πίσω τους ομήρους»
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου - Η γέννηση της Θεοτόκου
Από βροχές μέχρι καταιγίδα: Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού για σήμερα
Η πολιτική «μυωπία» της Κύπρου: Αποχή χωρίς πρόσωπο, δημοκρατία χωρίς δεδομένα - Μια μαύρη τρύπα που κανείς δεν μελετά
Back to school: Αυτές είναι οι ασθένειες που μπορεί να «χτυπήσουν» τα παιδιά – Τα μέτρα προφύλαξης και η μεγαλύτερη πηγή διασποράς
Τροχαίο ατύχημα: Στο Νοσοκομείο δύο ανήλικα αδέλφια - Με τραύμα στον λαιμό 17χρονος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο κάνει διακοπές με τον σύντροφό της στο Μαλιμπού - Τα στιγμιότυπα με φόντο το ηλιοβασίλεμα

 08.09.2025 - 07:52
Επόμενο άρθρο

Ο κατακόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση στους 60χρονους - Αρκούν 2 «σφηνάκια» την ημέρα

 08.09.2025 - 08:02
Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Η επιστροφή της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, έρχεται σε μια περίοδο όπου η τουρκική αδιαλλαξία δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία, ενώ η πραγματικότητα στο έδαφος διαψεύδει καθημερινά κάθε προσπάθεια εξωραϊσμού. Την ίδια ώρα που οι διεθνείς αξιωματούχοι ετοιμάζονται για συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πέντε Ελληνοκύπριοι παραμένουν παράνομα κρατούμενοι στα κατεχόμενα — μια πειρατική ενέργεια, που θυμίζει περισσότερο καθεστώς εκβιασμού παρά σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

  •  08.09.2025 - 06:29
Τροχαίο ατύχημα: Στο Νοσοκομείο δύο ανήλικα αδέλφια - Με τραύμα στον λαιμό 17χρονος

Τροχαίο ατύχημα: Στο Νοσοκομείο δύο ανήλικα αδέλφια - Με τραύμα στον λαιμό 17χρονος

  •  08.09.2025 - 06:25
Back to school: Αυτές είναι οι ασθένειες που μπορεί να «χτυπήσουν» τα παιδιά – Τα μέτρα προφύλαξης και η μεγαλύτερη πηγή διασποράς

Back to school: Αυτές είναι οι ασθένειες που μπορεί να «χτυπήσουν» τα παιδιά – Τα μέτρα προφύλαξης και η μεγαλύτερη πηγή διασποράς

  •  08.09.2025 - 06:31
Πρώτο κουδούνι σήμερα για Δημοτικά και νηπιαγωγεία - Χιλιάδες πρωτάκια στα θρανία

Πρώτο κουδούνι σήμερα για Δημοτικά και νηπιαγωγεία - Χιλιάδες πρωτάκια στα θρανία

  •  08.09.2025 - 07:10
Από βροχές μέχρι καταιγίδα: Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού για σήμερα

Από βροχές μέχρι καταιγίδα: Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού για σήμερα

  •  08.09.2025 - 06:39
Νοικίασε αυτοκίνητο και... ξέχασε να το επιστρέψει - Στο κελί 59χρονος

Νοικίασε αυτοκίνητο και... ξέχασε να το επιστρέψει - Στο κελί 59χρονος

  •  08.09.2025 - 07:04
«Έμπλεξε» με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του - Φόρεσε χειροπέδες 19χρονος - Δείτε φωτογραφίες

«Έμπλεξε» με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του - Φόρεσε χειροπέδες 19χρονος - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.09.2025 - 06:53
Η πολιτική «μυωπία» της Κύπρου: Αποχή χωρίς πρόσωπο, δημοκρατία χωρίς δεδομένα - Μια μαύρη τρύπα που κανείς δεν μελετά

Η πολιτική «μυωπία» της Κύπρου: Αποχή χωρίς πρόσωπο, δημοκρατία χωρίς δεδομένα - Μια μαύρη τρύπα που κανείς δεν μελετά

  •  08.09.2025 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα