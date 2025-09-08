Πένθος για τον Δρ. Αβραάμ Ηλία: Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο - «Αγεφύρωτο το κενό που αφήνει η απουσία σου»

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του, «έφυγε» σήμερα (8/09) το πρωί, σε ηλικία 95 ετών, για το μεγάλο ταξίδι, η μητέρα του Πωλίνα.

«Υπήρξε υπόδειγμα, εξαίρετης, τίμιας και ενάρετης γυναίκας. Αφοσιωμένη με πάθος στα παιδιά και στα εγγόνια της, στα οποία μεταλαμπάδευσε όλες τις δικές της αρετές. Αγαπημένη μου μητέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα καλά, απλόχερα μας έχεις προσφέρεις με περίσσεια αγάπη», επεσήμανε.

Συνεχίζοντας, είπε πως «θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Είναι αγεφύρωτο το κενό που αφήνει μέσα μας η απουσία σου. Καλή αντάμωση με τον αγαπημένο μας πατέρα Ανδρέα, που τόσο πολύ λάτρευες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό Παράδεισο».

