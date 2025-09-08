Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠένθος για τον Δρ. Αβραάμ Ηλία: Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο - «Αγεφύρωτο το κενό που αφήνει η απουσία σου»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πένθος για τον Δρ. Αβραάμ Ηλία: Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο - «Αγεφύρωτο το κενό που αφήνει η απουσία σου»

 08.09.2025 - 10:29
Πένθος για τον Δρ. Αβραάμ Ηλία: Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο - «Αγεφύρωτο το κενό που αφήνει η απουσία σου»

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του τέως Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής, Δρ. Αβραάμ Ηλία μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του, «έφυγε» σήμερα (8/09) το πρωί, σε ηλικία 95 ετών, για το μεγάλο ταξίδι, η μητέρα του Πωλίνα.

«Υπήρξε υπόδειγμα, εξαίρετης, τίμιας και ενάρετης γυναίκας. Αφοσιωμένη με πάθος στα παιδιά και στα εγγόνια της, στα οποία μεταλαμπάδευσε όλες τις δικές της αρετές. Αγαπημένη μου μητέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα καλά, απλόχερα μας έχεις προσφέρεις με περίσσεια αγάπη», επεσήμανε.

Συνεχίζοντας, είπε πως «θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Είναι αγεφύρωτο το κενό που αφήνει μέσα μας η απουσία σου. Καλή αντάμωση με τον αγαπημένο μας πατέρα Ανδρέα, που τόσο πολύ λάτρευες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό Παράδεισο».

Δείτε την ανάρτηση:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γνωστή Κύπρια στο πάρτι για τα 79α γενέθλια του Silvester Stallone
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»
Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Back to school: Αυτές είναι οι ασθένειες που μπορεί να «χτυπήσουν» τα παιδιά – Τα μέτρα προφύλαξης και η μεγαλύτερη πηγή διασποράς
Άννα Βίσση για Νίκο Καρβέλα: «Μαζί σου στα πάντα» έγραψε για τα γενέθλιά του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο σύζυγός της βάφτισαν την κόρη τους - Δείτε φωτογραφίες

 08.09.2025 - 10:14
Επόμενο άρθρο

Εμβολιασμός της πράσινης άμυνας με τον Γάλλο Σο!

 08.09.2025 - 10:42
ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

ΠτΔ για καλώδιο με Ελλάδα: Τα τρία κύρια σημεία - «Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους»

  •  08.09.2025 - 08:57
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης

«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης

  •  08.09.2025 - 08:38
ΠτΔ: Νέα σχολική χρονιά με… κλιματιστικά – Ρεκόρ εγγραφών στις Τεχνικές Σχολές – Τα πλάνα για την εκπαίδευση

ΠτΔ: Νέα σχολική χρονιά με… κλιματιστικά – Ρεκόρ εγγραφών στις Τεχνικές Σχολές – Τα πλάνα για την εκπαίδευση

  •  08.09.2025 - 08:49
Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

Κυπριακό: Μιλάμε για «εμπιστοσύνη» ενώ κρατούνται πέντε συμπατριώτες μας - Διπλωματία με το «πιστόλι στον κρόταφο»

  •  08.09.2025 - 06:29
Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

Καμπανάκι από Λογγίνο: Οι φωτιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα – Επιμένει για εμπρησμό πίσω από την φονική Πυρκαγιά η Πυροσβεστική

  •  08.09.2025 - 08:52
VIDEO: Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο - Έπεσε παρανυφάκι και πήρε μαζί του την… νύφη

VIDEO: Απίστευτο περιστατικό στην Κύπρο - Έπεσε παρανυφάκι και πήρε μαζί του την… νύφη

  •  08.09.2025 - 09:23
Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»

Είστε φαν των πικάντικων φαγητών; Αυτό το φεστιβάλ στη Λευκωσία είναι για εσάς – Θα έχει και διαγωνισμό «αντοχής»

  •  08.09.2025 - 09:23
«Έμπλεξε» με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του - Φόρεσε χειροπέδες 19χρονος - Δείτε φωτογραφίες

«Έμπλεξε» με αυτά που εντοπίστηκαν στην κατοικία του - Φόρεσε χειροπέδες 19χρονος - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.09.2025 - 06:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα