Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια - Όχημα έπεσε σε κολόνα, μία γυναίκα τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια - Όχημα έπεσε σε κολόνα, μία γυναίκα τραυματίας

 13.09.2025 - 07:56
Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια - Όχημα έπεσε σε κολόνα, μία γυναίκα τραυματίας

Τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/9) στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αγίου Δημητρίου Όπλων στα Κάτω Πατήσια.

Ειδικότερα Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διεκομίστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες

  •  13.09.2025 - 07:19
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στη Λεμεσό

  •  13.09.2025 - 07:09
Γιατί τα νέα ζευγάρια στην Κύπρο δεν τολμούν να κάνουν παιδιά;

  •  13.09.2025 - 07:27
Σε συναγερμό το Λονδίνο: Επί ποδός οι Αρχές για συγκέντρωση που διοργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον - 1.000 αστυνομικοί στο δρόμο

  •  13.09.2025 - 07:53
Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη

  •  13.09.2025 - 07:37
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

  •  13.09.2025 - 07:44
Οι μαλάκες της υπόθεσης

  •  12.09.2025 - 18:54
Από που θα δείτε τα ντέρμπι της Cyprus League (Μεταδόσεις 13 Σεπτεμβρίου)

  •  13.09.2025 - 08:05

