Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια - Όχημα έπεσε σε κολόνα, μία γυναίκα τραυματίας

Εκλογές 2026: Ανάβει μηχανές η Υπηρεσία Εκλογών – Τι αλλάζει και ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες
Η αντίστροφη μέτρηση για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει.
Ειδικότερα Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διεκομίστη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σύμφωνα με την ΕΡΤ.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις