Τραγικός θάνατος για 23χρονο που έπεσε με το όχημα του από γκρεμό στην Κεφαλονιά - Δείτε φωτογραφίες

Ενας άνδρας που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά.

Οι συγγενείς και οι φίλοι του 23χρονου βυθίστηκαν στο πένθος, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι το χαμόγελο του παιδιού τους έσβησε μέσα σε μια στιγμή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα