Γυμναστική: Η fitball δεν είναι απλώς ένα ακόμη gadget γυμναστικής - Μπορεί να μεταμορφώσει το σώμα σας

Μπορεί να σκέφτεστε αν αξίζει να τη δοκιμάσετε; Η απάντηση είναι ναι, ειδικά αν θέλετε να κάνετε την προπόνησή σας πιο διασκεδαστική, λειτουργική και ασφαλή.

Τι είναι η fitball;

Η fitball (γνωστή και ως swiss ball, gym ball ή pilates ball) είναι μια ελαστική μπάλα από καουτσούκ, γεμάτη αέρα και με ικανότητα αναπήδησης. Δεν είναι τυχαίο που αποκαλείται και «μπάλα γυμναστικής». Χρησιμοποιείται ευρέως σε προπονήσεις για ενδυνάμωση, ευλυγισία, ισορροπία και αποκατάσταση, ενώ θεωρείται απαραίτητο εργαλείο από personal trainers, φυσικοθεραπευτές και επαγγελματίες του fitness.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι, που διαφέρουν κυρίως ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες, όπως: διάμετρος, υλικό, πίεση φουσκώματος και σχεδιασμός (αντιολισθητική επιφάνεια, χρώμα κ.λπ.).

Ποια τα οφέλη της;

Η fitball δεν είναι απλώς ένα ακόμη fitness gadget. Είναι ένα εργαλείο που σε βοηθά να βελτιώσεις την ποιότητα της άσκησής σου, να ενισχύσεις τη στάση του σώματος, να προλάβεις τραυματισμούς και να γυμναστείς με τρόπο ευχάριστο και ασφαλή. Η χρήση της fitball ενεργοποιεί βαθύτερους σταθεροποιητικούς μυς, ιδιαίτερα στο κέντρο του σώματος (core), βελτιώνει τη στάση και ενισχύει τον κινητικό έλεγχο.

Με το κύλισμα και την αναπήδηση της fitball, μπορούμε να τονώσουμε, να ενδυναμώσουμε όλο το μυοσκελετικό μας σύστημα, να βελτιώσουμε την κινητικότητα των αρθρώσεων, και να εξασκηθούμε στην ισορροπία μας, περιορίζοντας τον κίνδυνο τραυματισμών. Αναλυτικότερα, η fitball βοηθά:

Στην ενδυνάμωση κοιλιακών, ραχιαίων και πυελικών μυών

Στη βελτίωση της ισορροπίας

Στην πρόληψη και ανακούφιση πόνων στη μέση (λ.χ. οσφυαλγία)

Στην αύξηση της κινητικότητας και ευλυγισίας

Στην αποκατάσταση τραυματισμών με ήπιες, ελεγχόμενες κινήσεις

Πού χρησιμοποιείται;

Αν και αρχικά δημιουργήθηκε πριν 30 χρόνια από τον Aquilino Cosani στην Ιταλία ως παιδικό παιχνίδι, μόλις τη δεκαετία του ’90 η fitball παρουσιάστηκε στις επιστήμες της φυσικής αγωγής ως ένα «διασκεδαστικό και πολυχρηστικό εργαλείο εκγύμνασης».

Η fitball ενδείκνυται για:

Pilates & yoga προγράμματα

Ασκήσεις core (sit-ups, crunches, push-ups κ.ά.)

Εγκύους (ως birth ball)

Αποκατάσταση τραυματισμών

Διατάσεις & χαλάρωση

Τα πιο δημοφιλή προγράμματα με fitball στοχεύουν στην ενδυνάμωση του core — των κοιλιακών, της λεκάνης και της μέσης. Παραδείγματα είναι τα sit-ups, crunches, push-ups ή άλλες ασκήσεις σε καθιστή θέση ή με υποστήριξη του σώματος επάνω στη μπάλα.

Υπάρχουν μάλιστα ορισμένες έρευνες που αναφέρονται στα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση της μπάλα γυμναστικής αντί της παραδοσιακής καρέκλας γραφείου. Αυτό βασίζεται στη θεωρία ότι οι κοιλιακοί και οι ραχιαίοι μύες είναι συνεχώς ενεργοί και δεσμευμένοι στη διατήρηση της σωστής στάσης και της ισορροπίας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν άρκετα επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία.

