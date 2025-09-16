ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ανακοινώνεται σήμερα η παράταση του Net Metering – Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις

Συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στη Λευκωσία η Μαρία Άνχελα Ολγκίν - Ποιους θα δει
Η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στην Λευκωσία.
Πρόκειται ένα ευνοϊκό σχέδιο, με ευνοϊκούς όρους για τους απλούς πολίτες και τους καταναλωτές για να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.
Η παράταση θα εξαγγελθεί σήμερα το πρωί και θα είναι μέχρι το τέλος του 2025. Υπενθυμίζουμε ότι είχε δοθεί παράταση μέχρι 1/10 που ξεκινάει η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.
