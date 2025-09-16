Ecommbx
ΑΤΑ: Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντάται σήμερα ο υπουργός Εργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΑ: Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντάται σήμερα ο υπουργός Εργασίας

 16.09.2025 - 07:53
ΑΤΑ: Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντάται σήμερα ο υπουργός Εργασίας

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου συνεχίζει σήμερα τη μεσολαβητική προσπάθεια, στοχεύοντας στην επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά το ακανθώδες ζήτημα της ΑΤΑ.

Στις 09:30 θα έχει συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Χθες, ο κύριος Παναγιώτου συναντήθηκε με τις εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες - μεταξύ άλλων - υπογράμμισαν τη διαφωνία τους ως προς την καθολική απόδοση της ΑΤΑ.

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σημείωσαν πως δεν υπήρξε εξέλιξη μετά την συνάντηση με τον Υπουργό, η οποία διήρκεσε 45 λεπτά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλοκύπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε ότι οι εργοδότες προσήλθαν στο τραπέζι για να δείξουν τη βούληση και την πίστη τους στον θεσμό του κοινωνικού διαλόγου. Πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντηση επικαιροποίησαν τις θέσεις τους, οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού που διέπει την ΑΤΑ.

Από πλευράς ΟΕΒ, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου ανέφερε ότι οι εργοδότες επανέλαβαν τις θέσεις τους, με βάση τις οποίες είναι εκτός συζήτησης η καθολική απόδοση της ΑΤΑ.

Επισκέψιμα Αγροκτήματα: «Επιστρέφουν» στη Βουλή με νέα πρόταση νόμου – Ποιες αλλαγές φέρει
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου - Ο βίος της Αγίας που τιμάται
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Ψάχνουν τα αίτια οι Αρχές
Η Κύπρος κάνει βήμα-ορόσημο: Νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ φέρνει ανεξαρτησία και ελεύθερη επιλογή φροντιστή - Τι αλλάζει
Θέλετε να σπουδάσετε στην Κύπρο αλλά στα αγγλικά; Δεκάδες προγράμματα, από ιατρική μέχρι αρχιτεκτονική – Δείτε αναλυτικά
Υπ. Ενέργειας: Εντός των ημερών τρίτη έκθεση για το τερματικό στο Βασιλικό

 

 

 

Η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στην Λευκωσία.

