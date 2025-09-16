ΑΤΑ: Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντάται σήμερα ο υπουργός Εργασίας

Στις 09:30 θα έχει συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Χθες, ο κύριος Παναγιώτου συναντήθηκε με τις εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες - μεταξύ άλλων - υπογράμμισαν τη διαφωνία τους ως προς την καθολική απόδοση της ΑΤΑ.

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σημείωσαν πως δεν υπήρξε εξέλιξη μετά την συνάντηση με τον Υπουργό, η οποία διήρκεσε 45 λεπτά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλοκύπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε ότι οι εργοδότες προσήλθαν στο τραπέζι για να δείξουν τη βούληση και την πίστη τους στον θεσμό του κοινωνικού διαλόγου. Πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντηση επικαιροποίησαν τις θέσεις τους, οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού που διέπει την ΑΤΑ.

Από πλευράς ΟΕΒ, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου ανέφερε ότι οι εργοδότες επανέλαβαν τις θέσεις τους, με βάση τις οποίες είναι εκτός συζήτησης η καθολική απόδοση της ΑΤΑ.