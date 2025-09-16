Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση; Απαντά ο Βαφεάδης

 16.09.2025 - 09:15
Για το ενδεχόμενο παράτασης στην προθεσμία για αντικατάσταση των ελαττωματικών αερόσακων Takata μίλησε ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης.

Σε δηλώσεις του, κατά την διάρκεια έναρξης του προγράμματος walking bus στην Αγλαντζιά, ο Υπουργός απάντησε στο ενδεχόμενο αν θα δοθεί παράταση αφού η προθεσμία εκπνέει στις 2 Οκτωβρίου και εκκρεμούν περίπου 35,000 οχήματα με ανακλήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βαφεάδης επεσήμανε ότι εξετάζεται, εξηγώντας ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, αυτοί που επιδεικνύουν απροθυμία για υλοποίηση των ανακλήσεων κι οι οδηγοί που αναμένουν μέχρι να ειδοποιηθούν από τους διανομείς για την αντικατάσταση του αερόσακου.

«Είναι μια δύσκολη απόφαση γιατί από τη μια υπάρχει μια απροθυμία να υλοποιήσουν την ανάκληση, από την άλλη υπάρχει επιθυμία αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή, είναι κάτι που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα», είπε καταληκτικά.

Δείτε όσα δήλωσε:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Στις 5:00 το απόγευμα η Πάφος υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια πανεπαρχιακή σύσκεψη σταθμό στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν».

