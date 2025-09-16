Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε θα απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» στον αρχιμουσικό, Άγι Ιωαννίδη – Δημοσία Δαπάνη η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 16.09.2025 - 09:41
Πότε θα απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» στον αρχιμουσικό, Άγι Ιωαννίδη – Δημοσία Δαπάνη η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε πέθανε την περασμένη Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, από τη ζωή, διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός και συνθέτης, ο Άγις Ιωαννίδης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

Ο Άγις Ιωαννίδης υπήρξε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή του νησιού.

Το ύστατο χαίρε θα απευθύνουν η πολιτεία, συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Αρχιεπισκοπή) την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στις 15:00 το απόγευμα.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λευκωσίας.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Λευκωσίας ,στον Σύνδεσμο Αλκυονίδες και στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων της Κένυας.

Ως ένδειξη σεβασμού και τιμής της πολιτείας η κηδεία θα τελεσθεί Δημοσιά Δαπάνη.

Πώς αποχαιρέτησε η χορωδία «Άρης» Λεμεσού τον μαέστρο μέσω του Ανδρέα Νεοφύτου:

«Με τον αποβιώσαντα σπουδαίο μαέστρο Άγι Ιωαννίδη, η χορωδία μας έζησε αξέχαστες στιγμές όταν υπό την παγκέτα του ως μαέστρου της Συμφωνικής ορχήστρας Κύπρου, ανεβάσαμε πολύ σπουδαία κλασσικά έργα, με πιο χαρακτηριστικά το "Ρέκβιεμ" του Μότσαρτ για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του, το " Μεσσία" του Χαίντελ και την όπερα "Αικατερίνη Κορνάρο", διδάσκοντας μας σε στενή και αγαστή συνεργασία με το μαέστρο μας α. Μαρίνο Μιτέλλα. Η συνάντηση μας μαζί του ήταν ήταν και θα παραμείνει ξεχωριστή στην μακρόχρονη ιστορία της χορωδίας μας!

Ευχόμαστε να είναι μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον και η μνήμη του να παραμείνει αιωνία. Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνουμε εκ βάθους καρδίας στους οικείους του».

 

Στις 5:00 το απόγευμα η Πάφος υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια πανεπαρχιακή σύσκεψη σταθμό στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν».

