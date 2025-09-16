Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΙστορική νίκη για την Toyota Gazoo Racing στο Ράλι Χιλής - Δείτε φωτογραφίες
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ιστορική νίκη για την Toyota Gazoo Racing στο Ράλι Χιλής - Δείτε φωτογραφίες

 16.09.2025 - 09:46
Ιστορική νίκη για την Toyota Gazoo Racing στο Ράλι Χιλής - Δείτε φωτογραφίες

Η Toyota Gazoo Racing World Rally Team πέτυχε μια σπουδαία και συνάμα ιστορική νίκη στο Ράλι Χιλής, με τον Sébastien Ogier να ηγείται ενός ακόμη εκπληκτικού 1-2 για την ομάδα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί την 103η νίκη της Toyota στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), αριθμός / ρεκόρ για οποιονδήποτε κατασκευαστή στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, ήταν και το 30ό 1-2 της ομάδας, ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ.

Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την 200ή συμμετοχή του σε αγώνα WRC, πανηγυρίζοντας την 66η νίκη της καριέρας του και τη δεύτερη συνεχόμενη στη Νότια Αμερική. Με τον Vincent Landais στο δεξί μπάκετ, ο Ogier κατέκτησε και τους μέγιστους βαθμούς της «Super Sunday» αλλά και της Power Stage, γεγονός που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν. Ο αγώνας ήταν ένα πραγματικό θρίλερ με συνεχείς ανατροπές στις ειδικές διαδρομές της Χιλής. Η βροχή πριν από την έναρξη εξουδετέρωσε το μειονέκτημα του «καθαρίσματος του δρόμου», δίνοντας την ευκαιρία στον Evans να πάρει την πρωτοπορία. Ωστόσο, όταν οι δρόμοι στέγνωσαν το απόγευμα, ο Ουαλός έχασε έδαφος και ο Ogier πλησίασε επικίνδυνα.

Το Σάββατο η κατάσταση άλλαξε δύο φορές. Ο Evans βρήκε ρυθμό στη βροχή και ξαναπέρασε μπροστά, αλλά ο Ogier αντέδρασε με τρεις συνεχόμενες νίκες σε ειδικές, παίρνοντας την πρωτοπορία. Το βράδυ του Σαββάτου η διαφορά τους ήταν μόλις 6,3 δευτερόλεπτα. Την Κυριακή, ο Ogier πίεσε αποφασιστικά, κερδίζοντας την Power Stage και «κλειδώνοντας» τον θρίαμβο. Ο Evans, με τον Scott Martin, ολοκλήρωσαν στη δεύτερη θέση και βρίσκεται πλέον μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον Ogier στη μάχη του τίτλου. Ο Kalle Rovanperä με τον Jonne Halttunen παραμένουν επίσης δυνατά στο παιχνίδι του τίτλου, 21 βαθμούς από την κορυφή. Τελικά τερμάτισαν στην 6η θέση. Ο νεαρός Sami Pajari έκανε έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του, τερματίζοντας 5ος με το GR Yaris Rally1 ενώ έβδομος ήταν ο Takamoto Katsuta.

Στην κατηγορία WRC2, ο Oliver Solberg σφράγισε τον τίτλο με ακόμη μία νίκη, οδηγώντας το GR Yaris Rally2. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα του συγκεκριμένου μοντέλου, μετά τον τίτλο του Pajari πέρυσι.

Μετά από επτά συνεχόμενους αγώνες σε χώμα, το WRC περνά και πάλι στην άσφαλτο. Ο επόμενος γύρος είναι το Κεντροευρωπαϊκό Ράλι (16-19 Οκτωβρίου), ένας ιδιαίτερος αγώνας που διεξάγεται σε Γερμανία, Τσεχία και Αυστρία με τεχνικές και απαιτητικές ειδικές διαδρομές.

Τελική κατάταξη:

1 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) 2h55m42.1s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +11.0s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +46.5s

4 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +59.0s

5 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m03.4s

6 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m35.7s

7 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +2m14.0s

8 Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1) +2m44.1s

9 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) +8m18.6s

10 Nikolay Gryazin/K. Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +8m59.0s

 

Βαθμολογία οδηγών:

1 Sébastien Ogier 224

2 Elfyn Evans 222

3 Kalle Rovanperä 203

4 Ott Tänak 181

5 Thierry Neuville 166

6 Takamoto Katsuta 94

7 Adrien Fourmaux 86

8 Sami Pajari 70

9 Oliver Solberg 60

10 Grégoire Munster 25

 

Βαθμολογία κατασκευαστών:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 572

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 447

3 M-Sport Ford World Rally Team 157

4 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 111

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε θα απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» στον αρχιμουσικό, Άγι Ιωαννίδη – Δημοσία Δαπάνη η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Καλά Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο - Ακόμη 100 μέρες - Αυτά είναι τα οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος
Καινοτομία στην Αγλαντζιά με το «walking bus» - Μαθητές περπατάνε με ασφάλεια στο σχολείο - Δείτε φωτογραφίες
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές
Συγκινεί η Άννα Βίσση - Η πρώτη της ανάρτηση μετά τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου - Ο βίος της Αγίας που τιμάται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πότε θα απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» στον αρχιμουσικό, Άγι Ιωαννίδη – Δημοσία Δαπάνη η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 16.09.2025 - 09:41
Επόμενο άρθρο

Το απόλυτο κυπριακό φαινόμενο: Όταν μια θέση στάθμευσης δεν είναι… αρκετή – Δείτε φωτογραφία

 16.09.2025 - 09:52
Αγγίζει θέματα που «καίνε» την Πάφο ο ΠτΔ – Φέρνει εξαγγελίες για σχολεία και τον ανύπαρκτο δρόμο του αεροδρομίου

Αγγίζει θέματα που «καίνε» την Πάφο ο ΠτΔ – Φέρνει εξαγγελίες για σχολεία και τον ανύπαρκτο δρόμο του αεροδρομίου

Στις 5:00 το απόγευμα η Πάφος υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια πανεπαρχιακή σύσκεψη σταθμό στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αγγίζει θέματα που «καίνε» την Πάφο ο ΠτΔ – Φέρνει εξαγγελίες για σχολεία και τον ανύπαρκτο δρόμο του αεροδρομίου

Αγγίζει θέματα που «καίνε» την Πάφο ο ΠτΔ – Φέρνει εξαγγελίες για σχολεία και τον ανύπαρκτο δρόμο του αεροδρομίου

  •  16.09.2025 - 09:28
Σκιές στην απευθείας ανάθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες – Έκθεση-φωτιά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σκιές στην απευθείας ανάθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες – Έκθεση-φωτιά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

  •  16.09.2025 - 09:02
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση; Απαντά ο Βαφεάδης

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για αντικατάσταση; Απαντά ο Βαφεάδης

  •  16.09.2025 - 09:15
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές

Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές

  •  16.09.2025 - 10:01
«Άλμα»: Μια νέα σελίδα στην πολιτική σκακιέρα - Δημοσκοπήσεις και δημόσια εικόνα

«Άλμα»: Μια νέα σελίδα στην πολιτική σκακιέρα - Δημοσκοπήσεις και δημόσια εικόνα

  •  16.09.2025 - 06:39
Καλά Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο - Ακόμη 100 μέρες - Αυτά είναι τα οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος

Καλά Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο - Ακόμη 100 μέρες - Αυτά είναι τα οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος

  •  16.09.2025 - 08:33
Η Κύπρος κάνει βήμα-ορόσημο: Νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ φέρνει ανεξαρτησία και ελεύθερη επιλογή φροντιστή - Τι αλλάζει

Η Κύπρος κάνει βήμα-ορόσημο: Νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ φέρνει ανεξαρτησία και ελεύθερη επιλογή φροντιστή - Τι αλλάζει

  •  16.09.2025 - 06:50
Θέλετε να σπουδάσετε στην Κύπρο αλλά στα αγγλικά; Δεκάδες προγράμματα, από ιατρική μέχρι αρχιτεκτονική – Δείτε αναλυτικά

Θέλετε να σπουδάσετε στην Κύπρο αλλά στα αγγλικά; Δεκάδες προγράμματα, από ιατρική μέχρι αρχιτεκτονική – Δείτε αναλυτικά

  •  16.09.2025 - 06:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα