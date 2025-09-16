Αγγίζει θέματα που «καίνε» την Πάφο ο ΠτΔ – Φέρνει εξαγγελίες για σχολεία και τον ανύπαρκτο δρόμο του αεροδρομίου

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν, δέκα υπουργοί και 30 ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος οι τοπικές αρχές αναμένουν πως οι εξαγγελίες του ΠτΔ θα αγγίξουν θέματα που «καίνε» την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, ενώ το Υπουργείο προωθεί την ανέγερση δύο νέων εκπαιδευτηρίων στο Ανάβαργος. Όμως η περιοχή ήδη «πνίγεται» από κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τους γονείς να διαμαρτύρονται για την απουσία βασικών οδικών υποδομών.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αγωνία για τον δρόμο αεροδρομίου – τουριστικής περιοχής. Ένα έργο που υποσχέθηκε να φέρει ανάπτυξη, αλλά έμεινε στα χαρτιά εδώ και 15 χρόνια. Οι πολίτες περιμένουν σήμερα την εξαγγελία που θα ξεμπλοκάρει επιτέλους το έργο.