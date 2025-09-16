Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καινοτομία στην Αγλαντζιά με το «walking bus» - Μαθητές περπατάνε με ασφάλεια στο σχολείο - Δείτε φωτογραφίες

 16.09.2025 - 09:34
Καινοτομία στην Αγλαντζιά με το «walking bus» - Μαθητές περπατάνε με ασφάλεια στο σχολείο - Δείτε φωτογραφίες

Ο Δήμος Λευκωσίας πρωτοπορεί και καινοτομεί με το walking bus στην Αγλαντζιά.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, «κάποιες φορές η καινοτομία σημαίνει να επιστρέφουμε σε απλά πράγματα που κάναμε κι εμείς στην παιδική μας ηλικία. Να πηγαίνουμε στο σχολείο της γειτονιάς μας με τα πόδια. Στο σήμερα, με συνοδεία τροχονόμων για ασφάλεια. Ευχαριστούμε το Υπουργείο για την στήριξη, τους γονείς και το σχολείο για την άψογη συνεργασία και μπράβο στην Χριστίνα Χριστοδούλου, συγκοινωνιολόγο του Δήμου, στους τροχονόμους μας και στον φίλο Αντιδήμαρχο Ανδρέα Κωνσταντίνου που είχε σημαντική συνεισφορά στην υλοποίηση της προσπάθειας».

Πρόσθεσε ότι «προσδοκούμε στην επέκταση του συστήματος στα 90 σχολεία εντός των δημοτικών μας ορίων με τεράστια οφέλη για το κυκλοφοριακό, το περιβάλλον και την κοινωνικοποίηση των παιδιών».

Στην πρώτη μέρα εφαρμογής του, συμμετείχε και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης και περπάτησε μαζί με παιδιά που πήγαν περπατώντας στο σχολείο με τη βοήθεια συνοδών του Δήμου Λευκωσίας.

«Μια όμορφη πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τη βιώσιμη μετακίνηση, την άσκηση και τη συνεργασία», δήλωσε ο υπουργός.

Δείτε φωτογραφίες

Στις 5:00 το απόγευμα η Πάφος υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια πανεπαρχιακή σύσκεψη σταθμό στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν».

