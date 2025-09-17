Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠέτρος Φιλιππίδης: Ο ηθοποιός κατέθεσε χαρτιά για σύνταξη – Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ο ηθοποιός κατέθεσε χαρτιά για σύνταξη – Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα

 17.09.2025 - 17:25
Πέτρος Φιλιππίδης: Ο ηθοποιός κατέθεσε χαρτιά για σύνταξη – Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα

Ο Πέτρος Φιλιππίδης μετά την απόφαση του δικαστηρίου να τον κρίνει ένοχο για τις δύο απόπειρες βιασμού, έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση.Εκτός του ότι είναι σε οικονομικά δύσκολη κατάσταση, καθώς εργάζεται μόνο η Ελπίδα Νίνου, είναι και «άστεγος», αφού μετά τη φωτιά στο σπίτι του φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας σήμερα, Τρίτη 16/9, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε ότι ο ηθοποιός περιμένει να τελειώσουν οι εργασίες και να επιστρέψει στο σπίτι με την σύζυγό του. Για αυτό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διαχειρίστρια.

Γειτόνισσα του Πέτρου Φιλιππίδη δήλωσε στην εκπομπή για τη φωτιά στο σπίτι του: «Πήγε να μπει στην πολυκατοικία τρομοκρατημένη. Στην αρχή είναι φοβισμένος να του έχουν βάλει φωτιά. Ήταν με ένα φανελάκι, ένα μπλουζάκι και τις παντόφλες του. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα. Ρωτούσε συνέχεια τους πυροσβέστες τι έχει συμβεί. Ήθελε να μάθει αν του το έκαναν εσκεμμένα».

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός έχει καταθέσει τα χαρτιά του για να πάρει πρόωρη σύνταξη, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί: «Η σύνταξη δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση. Καθυστερούν αυτές οι διαδικασίες.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εδώ και ένα χρόνο περιμένει να πάρει τη σύνταξή του.

Μου είπαν θα πάρει τη μισή και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει την υπόλοιπη. Αναμένουμε μια σύνταξη 800 ευρώ. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει μεταφραστικό έργο, τον στηρίζει και η οικογένειά του.

Θέλει να περάσει και μια περίοδο που να μην ασχολείται κανείς μαζί του. Δεν θέλει να είναι πλέον στη δημοσιότητα».

Από την άλλη, ξεκαθάρισε για την πυρκαγιά: «Υπήρχαν σχόλια ότι έβαλε ο ίδιος τη φωτιά. Αυτό το σπίτι δεν είναι δικό του. Δεν περιμένει να πάρει χρήματα από την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή μένει σε σπίτι συγγενικού του προσώπου.

Θέλει να αποκατασταθεί η ζημιά και να συνεχίζει να ζει εκεί γιατί και το μίσθωμα είναι μικρό».

Πηγή: govastileto.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»
Πέθανε ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία
Αστυνομικός παραβίασε το κόκκινο σε φώτα τροχαίας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

 17.09.2025 - 17:00
TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

  •  17.09.2025 - 14:31
Διορισμός Εθνικού Συντονιστή - Ποια η αρμοδιότητά του - Πότε αναμένεται να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών

Διορισμός Εθνικού Συντονιστή - Ποια η αρμοδιότητά του - Πότε αναμένεται να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών

  •  17.09.2025 - 13:12
«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

  •  17.09.2025 - 15:52
Έντονη διαφωνία Χαρτσιώτη-Ελεγκτή για δημιουργία Ελεγκτικού Συμβουλίου

Έντονη διαφωνία Χαρτσιώτη-Ελεγκτή για δημιουργία Ελεγκτικού Συμβουλίου

  •  17.09.2025 - 16:41
Μαρίνα Πάφου: Θέσεις για 1000 σκάφη αναψυχής με δυνατότητα για ξενοδοχείο και υποδοχή κρουαζιερόπλοιων – Ψάχνουν επενδυτ

Μαρίνα Πάφου: Θέσεις για 1000 σκάφη αναψυχής με δυνατότητα για ξενοδοχείο και υποδοχή κρουαζιερόπλοιων – Ψάχνουν επενδυτ

  •  17.09.2025 - 15:48
Υπουργικό: Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπουργικό: Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  •  17.09.2025 - 13:38
Κάνε το καλό και… – Ιδιοκτήτης εστιατορίου έστειλε φαγητό σε γιαγιά με οικονομική δυσκολία αλλά… «υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα»

Κάνε το καλό και… – Ιδιοκτήτης εστιατορίου έστειλε φαγητό σε γιαγιά με οικονομική δυσκολία αλλά… «υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα»

  •  17.09.2025 - 15:19
Αντώνης Δημητρίου για Κεντρικές Φυλακές: Άθλιες οι συνθήκες - «Αντί τουαλέτα έχουν κουβά στο κελί» - Τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδηγούν στα εγκλήματα

Αντώνης Δημητρίου για Κεντρικές Φυλακές: Άθλιες οι συνθήκες - «Αντί τουαλέτα έχουν κουβά στο κελί» - Τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδηγούν στα εγκλήματα

  •  17.09.2025 - 09:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα