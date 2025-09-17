Πέτρος Φιλιππίδης: Ο ηθοποιός κατέθεσε χαρτιά για σύνταξη – Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας σήμερα, Τρίτη 16/9, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε ότι ο ηθοποιός περιμένει να τελειώσουν οι εργασίες και να επιστρέψει στο σπίτι με την σύζυγό του. Για αυτό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διαχειρίστρια.

Γειτόνισσα του Πέτρου Φιλιππίδη δήλωσε στην εκπομπή για τη φωτιά στο σπίτι του: «Πήγε να μπει στην πολυκατοικία τρομοκρατημένη. Στην αρχή είναι φοβισμένος να του έχουν βάλει φωτιά. Ήταν με ένα φανελάκι, ένα μπλουζάκι και τις παντόφλες του. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα. Ρωτούσε συνέχεια τους πυροσβέστες τι έχει συμβεί. Ήθελε να μάθει αν του το έκαναν εσκεμμένα».

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός έχει καταθέσει τα χαρτιά του για να πάρει πρόωρη σύνταξη, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί: «Η σύνταξη δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση. Καθυστερούν αυτές οι διαδικασίες.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εδώ και ένα χρόνο περιμένει να πάρει τη σύνταξή του.

Μου είπαν θα πάρει τη μισή και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει την υπόλοιπη. Αναμένουμε μια σύνταξη 800 ευρώ. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει μεταφραστικό έργο, τον στηρίζει και η οικογένειά του.

Θέλει να περάσει και μια περίοδο που να μην ασχολείται κανείς μαζί του. Δεν θέλει να είναι πλέον στη δημοσιότητα».

Από την άλλη, ξεκαθάρισε για την πυρκαγιά: «Υπήρχαν σχόλια ότι έβαλε ο ίδιος τη φωτιά. Αυτό το σπίτι δεν είναι δικό του. Δεν περιμένει να πάρει χρήματα από την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή μένει σε σπίτι συγγενικού του προσώπου.

Θέλει να αποκατασταθεί η ζημιά και να συνεχίζει να ζει εκεί γιατί και το μίσθωμα είναι μικρό».

Πηγή: govastileto.gr