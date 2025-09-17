Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία
ΔΙΕΘΝΗ

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

 17.09.2025 - 17:00
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

Ο Βασιλιάς της Αγγλίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλλα υποδέχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου και ξεκίνησε η επίσημη κρατική τους επίσκεψη.

Η τελετή συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων πομπή με άμαξες και έφιππους στρατιωτικούς από το Σύνταγμα Έφιππης Φρουράς η οποία πλαισιωνόταν από μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών σωμάτων, του Βασιλικού Ναυτικού, της Αεροπορίας (RAF) και του Στρατού. Λίγο αργότερα ο Πρόεδρος Τραμπ επιθεώρησε την Τιμητική Φρουρά αφού πρώτα έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου της κάθε χώρας.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, με ένοπλους αστυνομικούς να περιπολούν σε 24ώρη βάση τους δρόμους γύρω από την κάστρο του Ουίνδσορ. Οπλισμένα οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα να δράσουν αν λάβουν σχετική εντολή. Drones, σκυλιά, έφιπποι αστυνομικοί αλλά και πεζοναύτες πραγματοποιούν περιπολίες στον ποταμό Τάμεση, τόσο εν πλω όσο και υποβρυχίως.

Ο Κρίστιαν Μπαντ, βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προετοιμασίες εξετάζονται και αναθεωρούνται συνεχώς. Τόνισε πως λόγω της φύσης της επίσκεψης, τα μέτρα ασφαλείας έχουν οριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση απειλής για τις επισκέψεις πολύ υψηλού επιπέδου.   

«Επανεξετάζουμε συνεχώς την προσέγγισή μας σ’ αυτές τις επιχειρήσεις. Το κάνουμε αυτό σε καθημερινή βάση, καθ' όλη τη φάση σχεδιασμού», δήλωσε ο κ. Μπαντ. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάσει μια πολύ ολοκληρωμένη επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας η οποία έχει λάβει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να συμβεί», δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Αμερικής καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του θα συνοδεύεται από μια αυτοκινητοπομπή με οχήματα που ήρθαν από τις ΗΠΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και μια θωρακισμένη λιμουζίνα με την ονομασία «Το Τέρας».  

Η αστυνομία παρακολουθεί επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελέγχει τι γράφεται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση της. Στόχος είναι μεταξύ άλλων να ελέγξει πληροφορίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που είναι προγραμματισμένες τόσο στην περιοχή του κάστρου του Ουίνδσορ όσο και στο Λονδίνο.

Στην προηγούμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούνιο του 2019, αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 6000 αστυνομικοί ενώ το κόστος της ασφάλειας της τότε αμερικανικής αποστολής στοίχησε σχεδόν 4 εκ. ευρώ.

Αυτή τη φορά μεταξύ εκείνων που συνοδεύσουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υΥουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Εμπορίου Ρόμπερτ Λάτνικ, η Υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς και ο ειδικός απεσταλμένος του κ. Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και τις ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»
Πέθανε ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία
Αστυνομικός παραβίασε το κόκκινο σε φώτα τροχαίας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έντονη διαφωνία Χαρτσιώτη-Ελεγκτή για δημιουργία Ελεγκτικού Συμβουλίου

 17.09.2025 - 16:41
Επόμενο άρθρο

Πέτρος Φιλιππίδης: Ο ηθοποιός κατέθεσε χαρτιά για σύνταξη – Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα

 17.09.2025 - 17:25
TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

  •  17.09.2025 - 14:31
Διορισμός Εθνικού Συντονιστή - Ποια η αρμοδιότητά του - Πότε αναμένεται να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών

Διορισμός Εθνικού Συντονιστή - Ποια η αρμοδιότητά του - Πότε αναμένεται να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του υπ. Εσωτερικών

  •  17.09.2025 - 13:12
«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

  •  17.09.2025 - 15:52
Έντονη διαφωνία Χαρτσιώτη-Ελεγκτή για δημιουργία Ελεγκτικού Συμβουλίου

Έντονη διαφωνία Χαρτσιώτη-Ελεγκτή για δημιουργία Ελεγκτικού Συμβουλίου

  •  17.09.2025 - 16:41
Μαρίνα Πάφου: Θέσεις για 1000 σκάφη αναψυχής με δυνατότητα για ξενοδοχείο και υποδοχή κρουαζιερόπλοιων – Ψάχνουν επενδυτ

Μαρίνα Πάφου: Θέσεις για 1000 σκάφη αναψυχής με δυνατότητα για ξενοδοχείο και υποδοχή κρουαζιερόπλοιων – Ψάχνουν επενδυτ

  •  17.09.2025 - 15:48
Υπουργικό: Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπουργικό: Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  •  17.09.2025 - 13:38
Κάνε το καλό και… – Ιδιοκτήτης εστιατορίου έστειλε φαγητό σε γιαγιά με οικονομική δυσκολία αλλά… «υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα»

Κάνε το καλό και… – Ιδιοκτήτης εστιατορίου έστειλε φαγητό σε γιαγιά με οικονομική δυσκολία αλλά… «υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα»

  •  17.09.2025 - 15:19
Αντώνης Δημητρίου για Κεντρικές Φυλακές: Άθλιες οι συνθήκες - «Αντί τουαλέτα έχουν κουβά στο κελί» - Τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδηγούν στα εγκλήματα

Αντώνης Δημητρίου για Κεντρικές Φυλακές: Άθλιες οι συνθήκες - «Αντί τουαλέτα έχουν κουβά στο κελί» - Τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδηγούν στα εγκλήματα

  •  17.09.2025 - 09:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα