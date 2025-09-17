Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τα δώρα που θα ανταλλάξουν Κάρολος και Τραμπ μετά το κοινό γεύμα

 17.09.2025 - 20:07
Τα δώρα που θα ανταλλάξουν Κάρολος και Τραμπ μετά το κοινό γεύμα

Οι γαλαζοαίματοι και ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανταλλάξουν επίσημα δώρα μετά το κοινό τους γεύμα που θα έχουν αργότερα σήμερα, Τετάρτη. Μόλις έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες...

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα της Αγγλίας θα χαρίσουν στον Αμερικανό πρόεδρο έναν χειροποίητο, δερματόδετο τόμο για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Θα λάβει επίσης τη σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της δεύτερης ορκωμοσίας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Στην πρώτη κυρία θα προσφέρουν ένα ασημένιο μπολ, φιλοτεχνημένο από τη Βορειοϊρλανδή καλλιτέχνιδα Κάρα Μέρφι, καθώς και μια εξατομικευμένη τσάντα Anya Hindmarch.

Επιπλέον, το προεδρικό ζεύγος θα λάβει από κοινού μια ασημένια κορνίζα για φωτογραφία, χαραγμένη με το κοινό τους μονόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ θα δωρίσει στον βασιλιά ένα αντίγραφο ξίφους του προέδρου Αϊζενχάουερ, ως «υπενθύμιση της ιστορικής συμμαχίας που υπήρξε καθοριστική για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Στη βασίλισσα θα προσφέρει μία vintage καρφίτσα Tiffany & Co, σε χρυσό 18 καρατίων, διακοσμημένη με διαμάντια και ρουμπίνια σε σχήμα λουλουδιού.

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

