Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠόλεμος στην Ουκρανία: Θέλουμε 120 δισ. δολάρια τον χρόνο για να συνεχίσουμε να πολεμάμε, είπε ο Ζελένσκι
ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Θέλουμε 120 δισ. δολάρια τον χρόνο για να συνεχίσουμε να πολεμάμε, είπε ο Ζελένσκι

 17.09.2025 - 21:28
Πόλεμος στην Ουκρανία: Θέλουμε 120 δισ. δολάρια τον χρόνο για να συνεχίσουμε να πολεμάμε, είπε ο Ζελένσκι

Σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το απαιτούμενο κόστος για κάθε χρόνο πολέμου, σύμφωνα με όσα είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Το κόστος αυτού του πολέμου σήμερα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ανέρχονται σε 120 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Από αυτά, τα 60 καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ουκρανίας. Και το επόμενο έτος, πρέπει να βρούμε άλλα 60», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας, πάντως, πως η ελπίδα του είναι να τερματιστούν οι συγκρούσεις τη φετινή χρονιά.

«Ελπίζω ότι θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο. Το «plan A» είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και το «plan B» τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι όλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε καιρό ειρήνης, κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας ή στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας, θα χρειαστούμε τα ίδια μεγάλα ποσά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλάβετε την κλίμακα αυτού του ζητήματος», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι πρέπει να φτάσει σε συμφωνία, είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να φτάσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως και ο ίδιος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τους διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου.

«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις δύο αντιπροσωπείες, επειδή τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».

 
«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, επειδή αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για το Κίεβο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν, στο μεταξύ, τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήριαλ με Λοΐζου: «Θα υπογράψει για τρία χρόνια σε 48 ώρες»
Πέθανε ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας
Drop of Black Tattoo: Το στούντιο στη Λευκωσία που απογειώνει την τέχνη του τατουάζ
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
Αθεόφοβοι δράστες έκλεψαν βανάκι από πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα – Έκκληση από τον ιδιοκτήτη για εντοπισμό του – Δείτε φωτογραφία
Αστυνομικός παραβίασε το κόκκινο σε φώτα τροχαίας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ολυμπιακός - Πάφος FC 0-0: Παλικαρίσιος βαθμός για την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

 17.09.2025 - 18:55
Επόμενο άρθρο

Κυνική ομολογία Ισραηλινού υπουργού - «Φλέβα χρυσού για το real estate» η Λωρίδα της Γάζας

 17.09.2025 - 21:47
TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παραχώρησε συνέντευξη μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο, στη διαδρομή προς την Πάφο, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

TEASER: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει αποκλειστικά στο ThemaOnline μέσα από το προεδρικό αυτοκίνητο- Όλη η συνέντευξη, Παρασκευή στις 10:00

  •  17.09.2025 - 14:31
Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

Χαρμαντζί σε Ολγκίν: «Απέτυχαν τα ΜΟΕ – Χρειάζεται θεσμοθετημένος διάλογος στη Λευκωσία»

  •  17.09.2025 - 18:22
Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

Στη Βουλή το ζήτημα επιτήρησης μαθητών μετά τις 13:05 – «Καμία ανοχή σε κίνδυνο για τα παιδιά»

  •  17.09.2025 - 19:03
«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

«Δικαιώθηκε» ο Φαίδωνας: Προέκυψαν στοιχεία μετά από καταγγελίες για ναρκωτικά στα σχολεία - Συλλήψεις και ανηλίκων

  •  17.09.2025 - 15:52
Ισραήλ: Οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

Ισραήλ: Οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον μας θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

  •  17.09.2025 - 19:30
Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Εργαζόμενη τραυματίστηκε σε μηχάνημα – Καταδικάστηκε εργοδότης στη Λάρνακα

  •  17.09.2025 - 21:07
Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

Viral φωτογραφία: «Ξεκαθάρισμα» λογαριασμών με… «θεαματικό» πανό έξω από σπίτι! Το απίστευτο μήνυμα προς γειτόνισσα στη Δρομολαξιά

  •  17.09.2025 - 17:47
Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

Πέθανε εν ώρα εργασίας ο εικονολήπτης του ANT1 Ελλάδος – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά - Φωτογραφία

  •  17.09.2025 - 18:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα