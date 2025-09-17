Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Η χώρα κινδυνεύει μετά τη δολοφονία του Κερκ με κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί, προειδοποιεί ο Ομπάμα

 17.09.2025 - 22:08
Η χώρα κινδυνεύει μετά τη δολοφονία του Κερκ με κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί, προειδοποιεί ο Ομπάμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν με «πολιτική κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Πενσυλβάνια, ο Ομπάμα δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον Κερκ και ότι διαφωνούσε με πολλές από τις απόψεις του, αλλά χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτή και τραγική».

Επέκρινε τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και αναφέρθηκε σε προηγούμενους Ρεπουμπλικάνους προέδρους οι οποίοι, όπως είπε, τόνιζαν την εθνική ενότητα σε στιγμές έντασης.

Σε απάντηση, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τον Ομπάμα «αρχιτέκτονα της σύγχρονης πολιτικής διαίρεσης».

Πριν από τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, σύμμαχοι του Τραμπ απέδωσαν την ευθύνη για τη δολοφονία σε αριστερούς ακτιβιστές και στη ρητορική των Δημοκρατικών βουλευτών και των υποστηρικτών τους.

Μιλώντας στο Έρι της Πενσυλβανίας, ο Ομπάμα είπε: «Νομίζω ότι σε στιγμές όπως αυτή, όταν η ένταση είναι υψηλή, μέρος του έργου του προέδρου είναι να φέρει τους ανθρώπους κοντά». Προέτρεψε τους Αμερικανούς να «σέβονται το δικαίωμα των άλλων να λένε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε βαθιά».

Παράλληλα, ο Ομπάμα εξήρε τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, που είναι Ρεπουμπλικανός, ο οποίος, όπως είπε, έδειξε «ότι είναι δυνατόν να διαφωνούμε, τηρώντας παράλληλα έναν βασικό κώδικα για το πώς πρέπει να συμμετέχουμε σε δημόσιες συζητήσεις».

Ο Ομπάμα επισήμανε ακόμη ότι δεν χρησιμοποίησε τη μαζική δολοφονία που διαπράχθηκε το 2015 σε μια εκκλησία μαύρων στη Νότια Καρολίνα από λευκό ρατσιστή για να επιτεθεί στους πολιτικούς του εχθρούς. Υπενθύμισε δε ότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους «έκανε ρητά προσπάθεια να δηλώσει ότι “δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισλάμ”».

«Και έτσι, όταν ακούω όχι μόνο τον σημερινό πρόεδρο, αλλά και τους βοηθούς του, οι οποίοι έχουν ιστορικό να αποκαλούν τους πολιτικούς αντιπάλους “ζωύφια”, εχθρούς που πρέπει να “στοχοποιηθούν”, αυτό δείχνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και κάτι με το οποίο θα πρέπει να καταπιαστείτε όλοι μας», δήλωσε ο Ομπάμα.

