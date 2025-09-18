Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

 18.09.2025 - 19:10
«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

«Κλείδωσε» για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης- βράδυ ώρα Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στον ανέφερε πως υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»
Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ
Wizz Air: Γιορτάζει 10 εκατ. επιβάτες στην Κύπρο και 5 χρόνια λειτουργίας της βάσης της στη Λάρνακα και δίνει έκπτωση σε ταξίδια – Δείτε φωτογραφίες
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φωτιά σε εν κινήσει όχημα – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Είχαν άγιο οι δύο επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

 18.09.2025 - 19:00
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

  •  18.09.2025 - 17:56
Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Επικίνδυνες συνέπειες» λόγω εξοπλισμού της ΚΔ

  •  18.09.2025 - 17:27
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  18.09.2025 - 16:51
Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  18.09.2025 - 17:01
Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις

Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις

  •  18.09.2025 - 18:17
Φωτιά σε εν κινήσει όχημα – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Είχαν άγιο οι δύο επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε εν κινήσει όχημα – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Είχαν άγιο οι δύο επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

  •  18.09.2025 - 19:00
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

  •  18.09.2025 - 18:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα