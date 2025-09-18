Προς νέα ιστορικά υψηλά το Bitcoin, μετά τη μείωση επιτοκίων από τη Fed

Η Fed αναγνώρισε ότι η οικονομική ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του έτους «επιβραδύνθηκε» και ότι η αγορά εργασίας «έχασε δυναμική». Αυτή η επιβράδυνση, εξήγησε ο Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου, οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στη μετανάστευση. Ωστόσο, δεν υπήρξε ευρεία υποστήριξη για μεγαλύτερη μείωση, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι η Fed είχε δίκιο να περιμένει πριν προχωρήσει σε χαλάρωση και δεν πρόκειται να βιαστεί να μειώσει τα επιτόκια πιο επιθετικά.

Η απόφαση καθρεφτίζει ολοένα και περισσότερα σημάδια ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ έχει αρχίσει να εξασθενεί αποφασιστικά, με τελευταία τα στοιχεία της απασχόλησης του Αυγούστου, που έδειξαν δημιουργία μόλις 22.000 θέσεων εργασίας και την ανεργία να ανεβαίνει στο 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

«Η Fed βρίσκεται υπό πίεση να κινηθεί πιο χαλαρά, και κάθε διάδοχος του Πάουελ πιθανότατα θα ευνοήσει ταχύτερες και βαθύτερες μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε ο Κρις Ράιν, επικεφαλής των Liquid Active Strategies στη Galaxy. «Αν και οι αγορές κινδύνου είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει αυτή τη μείωση, το επικαιροποιημένο dot plot ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες προβλέψεις των επενδυτικών οίκων, δείχνοντας άλλες δύο μειώσεις συνολικά κατά 50 μονάδες βάσης».

Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις προηγούμενων εκθέσεων έδειξαν ότι είχαν δημιουργηθεί πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί. Σε αυτό προστέθηκε και η πολιτική πίεση από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέκρινε επανειλημμένα τη διστακτικότητα της Fed να δράσει απέναντι σε αυτό που, όπως υποστηρίζει, είναι πτωτική πορεία του πληθωρισμού. Ο Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, επανέλαβε ότι η Fed «είναι ακράδαντα δεσμευμένη να διατηρήσει την ανεξαρτησία της».

Πιθανά «νέα υψηλά» για το Bitcoin

Στα λεπτά μετά τη μείωση των επιτοκίων, η τιμή του Bitcoin (BTC) στα 116.238,65 δολάρια ανέβηκε περίπου 1% προτού χάσει τα κέρδη. Αυτή τη στιγμή κινείται πτωτικά κατά 1,5% από την ανακοίνωση, στα 115.092 δολάρια.

Οι βασικοί δείκτες μετοχών των ΗΠΑ, που τις τελευταίες εβδομάδες κατέγραφαν διαδοχικά ιστορικά υψηλά εν αναμονή της κίνησης της Fed, επίσης σημείωσαν αρχικά άνοδο, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν απότομα. Παρόμοια κίνηση κατέγραψε και ο χρυσός.

«Το dot plot έγειρε προς πιο χαλαρή κατεύθυνση, σηματοδοτώντας ότι η Fed είναι ανοιχτή σε επιτάχυνση του ρυθμού χαλάρωσης αν οι συνθήκες το απαιτήσουν», δήλωσε ο Ματ Μένα, στρατηγικός αναλυτής κρυπτονομισμάτων στην 21Shares. «Αυτός ο κίνδυνος επανατιμολόγησης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, δημιουργώντας ένα ασύμμετρο σκηνικό για το Bitcoin. Αν και η σημερινή μείωση κατά 25 μονάδες βάσης έδωσε την αφορμή, είναι η πορεία που υπονοεί το dot plot —και όχι η μείωση αυτή καθεαυτή— που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε το Bitcoin να διεκδικήσει νέα υψηλά έως το τέλος του έτους».

Προοπτικές

Μια ματιά στο dot plot της Fed δείχνει ότι η Επιτροπή είναι διχασμένη σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της χρονιάς. Μια οριακή πλειοψηφία των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θεωρεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος. Επτά από τα 19 μέλη εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά μέχρι το τέλος του 2025.

Πηγή: fortunegreece.com