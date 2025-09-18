Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠρος νέα ιστορικά υψηλά το Bitcoin, μετά τη μείωση επιτοκίων από τη Fed
ΔΙΕΘΝΗ

Προς νέα ιστορικά υψηλά το Bitcoin, μετά τη μείωση επιτοκίων από τη Fed

 18.09.2025 - 19:40
Προς νέα ιστορικά υψηλά το Bitcoin, μετά τη μείωση επιτοκίων από τη Fed

Σε μία ευρέως αναμενόμενη κίνηση την Τετάρτη 17/9, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το βασικό επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 4%–4,25%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «προληπτική μείωση για τη διαχείριση κινδύνου».

Η Fed αναγνώρισε ότι η οικονομική ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του έτους «επιβραδύνθηκε» και ότι η αγορά εργασίας «έχασε δυναμική». Αυτή η επιβράδυνση, εξήγησε ο Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου, οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στη μετανάστευση. Ωστόσο, δεν υπήρξε ευρεία υποστήριξη για μεγαλύτερη μείωση, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι η Fed είχε δίκιο να περιμένει πριν προχωρήσει σε χαλάρωση και δεν πρόκειται να βιαστεί να μειώσει τα επιτόκια πιο επιθετικά.

Η απόφαση καθρεφτίζει ολοένα και περισσότερα σημάδια ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ έχει αρχίσει να εξασθενεί αποφασιστικά, με τελευταία τα στοιχεία της απασχόλησης του Αυγούστου, που έδειξαν δημιουργία μόλις 22.000 θέσεων εργασίας και την ανεργία να ανεβαίνει στο 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

«Η Fed βρίσκεται υπό πίεση να κινηθεί πιο χαλαρά, και κάθε διάδοχος του Πάουελ πιθανότατα θα ευνοήσει ταχύτερες και βαθύτερες μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε ο Κρις Ράιν, επικεφαλής των Liquid Active Strategies στη Galaxy. «Αν και οι αγορές κινδύνου είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλήσει αυτή τη μείωση, το επικαιροποιημένο dot plot ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες προβλέψεις των επενδυτικών οίκων, δείχνοντας άλλες δύο μειώσεις συνολικά κατά 50 μονάδες βάσης».

Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις προηγούμενων εκθέσεων έδειξαν ότι είχαν δημιουργηθεί πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί. Σε αυτό προστέθηκε και η πολιτική πίεση από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέκρινε επανειλημμένα τη διστακτικότητα της Fed να δράσει απέναντι σε αυτό που, όπως υποστηρίζει, είναι πτωτική πορεία του πληθωρισμού. Ο Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, επανέλαβε ότι η Fed «είναι ακράδαντα δεσμευμένη να διατηρήσει την ανεξαρτησία της».

Πιθανά «νέα υψηλά» για το Bitcoin

Στα λεπτά μετά τη μείωση των επιτοκίων, η τιμή του Bitcoin (BTC) στα 116.238,65 δολάρια ανέβηκε περίπου 1% προτού χάσει τα κέρδη. Αυτή τη στιγμή κινείται πτωτικά κατά 1,5% από την ανακοίνωση, στα 115.092 δολάρια.

Οι βασικοί δείκτες μετοχών των ΗΠΑ, που τις τελευταίες εβδομάδες κατέγραφαν διαδοχικά ιστορικά υψηλά εν αναμονή της κίνησης της Fed, επίσης σημείωσαν αρχικά άνοδο, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν απότομα. Παρόμοια κίνηση κατέγραψε και ο χρυσός.

«Το dot plot έγειρε προς πιο χαλαρή κατεύθυνση, σηματοδοτώντας ότι η Fed είναι ανοιχτή σε επιτάχυνση του ρυθμού χαλάρωσης αν οι συνθήκες το απαιτήσουν», δήλωσε ο Ματ Μένα, στρατηγικός αναλυτής κρυπτονομισμάτων στην 21Shares. «Αυτός ο κίνδυνος επανατιμολόγησης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, δημιουργώντας ένα ασύμμετρο σκηνικό για το Bitcoin. Αν και η σημερινή μείωση κατά 25 μονάδες βάσης έδωσε την αφορμή, είναι η πορεία που υπονοεί το dot plot —και όχι η μείωση αυτή καθεαυτή— που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε το Bitcoin να διεκδικήσει νέα υψηλά έως το τέλος του έτους».

Προοπτικές

Μια ματιά στο dot plot της Fed δείχνει ότι η Επιτροπή είναι διχασμένη σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της χρονιάς. Μια οριακή πλειοψηφία των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θεωρεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος. Επτά από τα 19 μέλη εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά μέχρι το τέλος του 2025.

Πηγή: fortunegreece.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»
Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους: Ποιες περιοχές επηρεάζει - Πότε τίθεται σε ισχύ
Wizz Air: Γιορτάζει 10 εκατ. επιβάτες στην Κύπρο και 5 χρόνια λειτουργίας της βάσης της στη Λάρνακα και δίνει έκπτωση σε ταξίδια – Δείτε φωτογραφίες
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

 18.09.2025 - 19:10
Επόμενο άρθρο

Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Μουρίνιο

 18.09.2025 - 20:00
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

  •  18.09.2025 - 19:10
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

  •  18.09.2025 - 17:56
Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κυβερνητικές Εξετάσεις: Οι κανονισμοί, τα δελτία υποψηφίων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  18.09.2025 - 16:51
Κινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή

Κινητό στην κατοχή 34χρονου υπόδικου στις φυλακές – Το βρήκαν κρυμμένο στο εσώρουχό του μαζί με τον φορτιστή

  •  18.09.2025 - 20:04
Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις

Αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα αποφάσισαν οι μαθητές - Στο επίκεντρο τα κλιματιστικά, η στολή και οι κτηριακές εγκαταστάσεις

  •  18.09.2025 - 18:17
Φωτιά σε εν κινήσει όχημα – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Είχαν άγιο οι δύο επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε εν κινήσει όχημα – Καταστράφηκε ολοσχερώς - Είχαν άγιο οι δύο επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

  •  18.09.2025 - 19:00
Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

Φεστιβάλ Σοκολάτας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα - «Η στιγμή έφτασε»

  •  18.09.2025 - 18:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα